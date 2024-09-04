واشنطن تعلن تدمير منظومة صواريخ للحوثيين في اليمن

اعتبرت "سنتكوم" أنه "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا".

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" فجر اليوم، الأربعاء، تدمير منظومة صواريخ للحوثيين في اليمن.

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وقالت "سنتكوم" عبر منصة "إكس": "خلال الساعات الـ24 الماضية نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية في تدمير منظومة صواريخ حوثية مدعومة من إيران في منطقة (لم تذكرها) تسيطر عليها".

وأضافت أن المنظومة "كانت تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة"؛ دون مزيد من التفاصيل.

واعتبرت "سنتكوم" أنه "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا".

و"تضامنا مع غزة" التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن تابعة لإسرائيل أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ 12 كانون الثاني/ يناير الماضي، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق عدة باليمن، ردا على هجماتهم البحرية.

ومع تدخل واشنطن ولندن، أعلن الحوثيون أنهم باتوا يعتبرون السفن الأميركية والبريطانية كافة ضمن أهدافهم العسكرية.