بريطانيا تشرع بعقوبات ووقف خدماتها الجوية المباشرة مع إيران

قالت وزارة الخارجية في لندن في بيان بعد وقت قصير من الإعلان عن القيود إنها جاءت بعد "تحذيرات متكررة" لطهران بعدم نقل الأسلحة الفتاكة إلى روسيا.

قالت بريطانيا الثلاثاء إنها بدأت في إنهاء "جميع الخدمات الجوية المباشرة بين المملكة المتحدة وإيران" كجزء من العقوبات الجديدة على طهران لتزويد روسيا بصواريخ لاستخدامها في أوكرانيا.

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وأكدت لندن أنها تعمل مع شركائها الدوليين على "إلغاء ترتيبات الخدمات الجوية الثنائية مع إيران"، وهو ما من شأنه "تقييد قدرة الخطوط الجوية الإيرانية على الطيران إلى المملكة المتحدة".

وتقوم الخطوط الجوية الإيرانية بتنظيم ثلاث رحلات مباشرة بين لندن وطهران في الأسبوع، وفقا للجدول المدرج على موقعها على الإنترنت.

وتأتي الخطوة البريطانية في الوقت الذي كشفت فيه القوى الغربية عن عقوبات جديدة على إيران بسبب تزويدها روسيا بصواريخ قصيرة المدى لاستخدامها ضد أوكرانيا، ووصفت ذلك بأنه تصعيد خطير للصراع يهدد الأمن الأوروبي.

وقالت وزارة الخارجية في لندن في بيان بعد وقت قصير من الإعلان عن القيود إنها جاءت بعد "تحذيرات متكررة" لطهران بعدم نقل الأسلحة الفتاكة إلى روسيا.

وقالت وزيرة النقل البريطانية، لويز هاي، بعد وقت قصير من الإعلان عن العقوبات "سنستمر في استخدام كل وسيلة تحت تصرفنا للضغط على إيران لإنهاء دعمها للغزو غير القانوني (للرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وأضافت "ولهذا السبب بدأنا في إنهاء جميع الخدمات الجوية المباشرة بين المملكة المتحدة وإيران".

وأكدت لندن أنها ستنضم إلى الولايات المتحدة في فرض عقوبات على "عدد من الأفراد والكيانات الرئيسية لدورهم في تسهيل الدعم العسكري الإيراني لروسيا".

وأشارت إلى أن العقوبات شملت أولئك المتورطين في سلاسل توريد الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار.

كما تم فرض عقوبات على العديد من المنظمات الروسية بسبب "نيتها استخدام أنظمة الأسلحة" ضد أوكرانيا، بالإضافة إلى خمس سفن شحن روسية متورطة في نقل الإمدادات العسكرية من إيران إلى روسيا.