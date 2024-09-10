واشنطن حذرت بكين من أي تحركات خطرة في بحر الصين

أعلنت بكين أن مسؤولين عسكريين كبارا من الصين والولايات المتحدة أجروا، اليوم الثلاثاء، مكالمة عبر الفيديو، في وقت يحاول فيه البلدان منذ العام الماضي الحفاظ على الحوار رغم الخلافات التي تباعد بينهما.

دعا مسؤول عسكري أميركي كبير نظيره الصيني إلى إعادة النظر في "التكتيكات الخطرة والقسرية والمحتمل أن تكون تصعيدية" لبكين في بحر الصين الجنوبي ومناطق أخرى، حسبما أعلنت الولايات المتحدة.

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وقالت القيادة العسكرية الأميركية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ إن رئيس القيادة سامويل بابارو "حض جيش التحرير الشعبي (الجيش الصيني)، على إعادة النظر في تكتيكات بكين الخطرة والقسرية، والمحتمل أن تكون تصعيدية في بحر الصين الجنوبي، وأماكن أخرى".

وأعلنت بكين أنّ مسؤولين عسكريين كبارا من الصين والولايات المتحدة أجروا، اليوم الثلاثاء، مكالمة عبر الفيديو، في وقت يحاول فيه البلدان منذ العام الماضي الحفاظ على الحوار رغم الخلافات التي تباعد بينهما.

وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان إنّه "صباح اليوم في 10 أيلول/سبتمبر، أجرى وو يانان، رئيس قيادة المسرح الجنوبي لجيش التحرير الشعبي الصيني، مكالمة عبر الفيديو مع صامويل بابارو، رئيس القيادة العسكرية الأميركية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وأضافت أنه خلال هذه المكالمة "تبادل الرجلان "وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".

ويأتي هذا الحوار العسكري الرفيع المستوى بين الخصمين الجيوسياسيين، في أعقاب زيارة قام بها في أواخر آب/أغسطس مستشار الأمن القومي الأميركي إلى الصين، والتي كانت أول زيارة من نوعها منذ 2016.

وتعد التجارة واحدا من مجالات الخلاف العديدة بين القوتين العالميتين، إلى جانب التنافس في التكنولوجيا والتوترات في بحر الصين الجنوبي وكذلك ملف تايوان.

لكن بكين وواشنطن تحاولان منذ العام الماضي مواصلة الحوار رغم الخلافات بينهما.