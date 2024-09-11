الإعصار ياغي يُسفر عن مقتل 143 شخصا في فيتنام وآخرين في تايلاند ولاوس

بعد أكثر من يومين على مرور الإعصار ياغي، لا تزال فيتنام تكافح أهوال العاصفة الاستوائية التي ضربت شمال البلاد يومي السبت والأحد بأمطار غزيرة وعواصف تجاوزت سرعتها 150 كيلومترا في الساعة.

لقي أكثر من 140 شخصا حتفهم نتيجة الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار ياغي، خصوصا في شمال فيتنام التي شهدت فيضانات هائلة، بينما أبلغت دول مجاورة عن سقوط أولى الضحايا على أراضيها.

وأودى انهيار تربة بحياة 22 شخصا وفُقد 73 آخرون في قرية في إقليم ولا كاي في فيتنام، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية فيتنامية.

وبعد أكثر من يومين على مرور الإعصار ياغي، لا تزال فيتنام تكافح أهوال العاصفة الاستوائية التي ضربت شمال البلاد يومي السبت والأحد بأمطار غزيرة وعواصف تجاوزت سرعتها 150 كيلومترا في الساعة.

وأفاد السكان بحدوث فيضانات غير مسبوقة منذ عدة عقود، خصوصا في العاصمة هانوي حيث أدى ارتفاع منسوب النهر الأحمر إلى إجلاء مئات الأشخاص.

وقال نغويين تران فان الذي يعيش بالقرب من ضفاف نهر هانوي منذ 15 عاما، "لم أكن أعتقد أنّ المياه سترتفع بهذه السرعة... إنّه أسوأ فيضان شهدته في حياتي".

وأضاف هذا الموظف البالغ من العمر 41 عاما والذي تمكّن من نقل أثاث بيته إلى الطابق العلوي، "لو ارتفعت المياه أكثر قليلا، لكان من الصعب جدا علينا المغادرة".

أبلغت السلطات الفيتنامية عن مقتل 143 شخصا وعن 58 مفقودا، من دون أن تحدد ما إذا كانت هذه الحصيلة تشمل ضحايا انهيار التربة في لاو كاي.

من جهة أخرى، طالت فيضانات مناطق في بورما ولاوس وتايلاند.

وفي فيتنام، أظهرت منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي الثلاثاء، الصعوبات التي يواجهها عدد من الأشخاص عندما كانوا على أحد الأسطح ينتظرون إجلاءهم.

ولا تزال 16 مقاطعة ومدينة تواجه خطر الانهيارات الأرضية والفيضانات الأربعاء، على الرغم من أن الكثير من وسائل الإعلام الحكومية أفادت بأنّ المياه بدأت في الانحسار في بعض المناطق الجبلية.

وفي هانوي التي تشهد أسوأ فيضانات منذ العام 2008 وفقا لوسائل إعلام رسمية، يقوم عناصر الشرطة بالتحقق من خلو المنازل الواقعة بالقرب من النهر من السكان.

وقال مسؤول محلي في الشرطة لوكالة فرانس برسس "يجب أن يغادر كل السكان"، مضيفا "سننقلهم إلى مبان رسمية حوّلت إلى ملاجئ موقتة، أو سيتوجه البعض عند اقاربهم لهم. لقد هطلت أمطار غزيرة والمياه ترتفع بسرعة".

في شمال تايلاند، تتواصل عمليات الإغاثة لمساعدة 9 آلاف أسرة محاصرة بسبب ارتفاع منسوب المياه، وفقا لرئيس الوزراء بايتونغتارن شيناواترا.

ولقي شخصان حتفهما في انهيار تربة في مقاطعة شيانغ ماي (شمال)، كما قُتل شخصان آخران في ظروف غير محددة في مقاطعة شيانغ راي (شمال).

وفي لاوس المجاورة، أفادت وسيلة إعلام حكومية بأن شخصا واحدا على الأقل قُتل في الفيضانات.

وأفادت التقارير بأنّ عددا من الأنهار في مقاطعة لوانغ برابانغ الشمالية وصل إلى مستوى الإنذار.

من جهتها، ذكرت صحيفة لاوس بوست أنّ المياه غمرت منازل ومتاجر في عاصمة الإقليم التي تعدّ واحدة من مواقع التراث العالمي.

في بورما، تسببت الأمطار في حدوث فيضانات كبيرة في مدينة تاتشيليك (شرق) الحدودية مع تايلاند، ممّا أدى إلى انقطاع الاتصالات الهاتفية، حسبما أفادت الصحافة المحلية وشهود عيان.

وقبل وصوله إلى فيتنام، عبر الإعصار ياغي في جنوب الصين والفيليبين، حيث أسفر عن مقتل 24 شخصا وإصابة العشرات بجروح.

وبحسب دراسة نُشرت في تموز/يوليو، فإنّ الأعاصير تتشكل في المناطق الساحلية وتزيد حدتها بسرعة أكبر كما تبقى على الأرض لفترة أطول بسبب تغيّر المناخ.