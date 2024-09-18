بعد التفجيرات في لبنان... ماذا نعرف عن أجهزة "أيكوم" اللاسلكيّة التي يستخدمها عناصر في حزب الله؟

تفيد تقارير بأن مجموعات عسكرية أو شبه عسكرية تستخدم هذه المعدات اللاسلكية في بعض الأحيان، لحالات الطوارئ، ولأغراض التدريب؛ تنقسم الأجهزة اللاسلكية التي تصنعها الشركة إلى فئات مثل أجهزة للهواة وأجهزة البحرية وأجهزة الطيران.

في أعقاب انفجار أجهزة "بيجر" في جميع أنحاء لبنان، أدى انفجار بعض أجهزة الاتصال اللاسلكي أيضا، إلى تسليط الضوء على وضع أجهزة العلامة التجارية "أيكوم" يابانية المنشأ، التي يبدو أن أعضاء في "حزب الله" كانوا يستخدمونها.

وبعد انفجار العديد من الأجهزة اللاسلكية، انتشرت صور، الأربعاء، لأجهزة متضررة من الانفجارات تحمل العلامة التجارية "أيكوم" (ICOM).

شركة "أيكوم"، ومقرّها اليابان، لم تصدر، حتى مساء الأربعاء، أي بيان بخصوص الانفجارات.

أجهزة "أيكوم" اللاسلكية التي تنتجها الشركة، تقتنيها شريحة واسعة من المستخدمين في جميع أنحاء العالم، وتستخدم لأغراض الاتصالات في مختلف المجالات.

ويعمل طراز "IC- V82" المصمم للهواة في نطاق الترددات العالية جدا، ويتكون من مواد بلاستيكية، ويمتلك بطارية بسعة 1650 مللي أمبير.

والجهاز محمول باليد من نوع "Walkie Talkie"، ويستخدم موجات الراديو لإنشاء اتصال لاسلكي في نطاق تردد واحد.

وتبلغ أبعاده 54x139x36.7 ميليمتر، ويزن 390 غراما، ويمكنه تخزين 207 قنوات.

ومن المعروف أن أجهزة IC-V82 مفضلة بشكل عام من قبل الهواة لإجراء اتصالات عبر موجات الراديو، كما يستخدم من أجل خدمات الطوارئ.

ووفقا للمعلومات الواردة على موقع الشركة، فإن منتجات "أيكوم" تباع في أكثر من 80 دولة.

وتنقسم الأجهزة اللاسلكية التي تصنعها الشركة إلى فئات مثل أجهزة للهواة وأجهزة البحرية وأجهزة الطيران، لمراقبة الحركة الجوية، والأجهزة المتنقلة الاحترافية (PMR)، المناسبة للاستخدام في الظروف القاسية.

وتتمتع الأجهزة بشبكة مبيعات وخدمة دولية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وألمانيا وإسبانيا والصين.

وتفيد تقارير بأن مجموعات عسكرية أو شبه عسكرية تستخدم هذه المعدات اللاسلكية في بعض الأحيان، لحالات الطوارئ، ولأغراض التدريب.

ويتضمن الموقع الإلكتروني للشركة معلومات تفيد بأن أجهزة الاتصال اللاسلكية المحمولة الأرضية الخاصة بها تستخدم من قبل وزارة الدفاع الأميركية، وقوات مشاة البحرية الأميركية.

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، قتل 14 شخصا وأصيب مئات آخرون، جراء انفجار أجهزة لاسلكية من نوع "أيكوم" في عدة مناطق بلبنان.

التفجيرات في #لبنان؛ انفجار العديد من الأجهزة اللاسلكية، وكثير منها أجهزة تحمل العلامة التجارية "أيكوم" (ICOM).



للتفاصيل عن الأجهزة: https://t.co/Sp4kVSc1MK



 pic.twitter.com/hZhn6xifUm — موقع عرب 48 (@arab48website) September 18, 2024

والثلاثاء، قُتل 12 شخصا وأصيب نحو 2800 آخرين، بينهم 300 بحالة حرجة، في هجوم تسبب في تفجير آلاف أجهزة "بيجر" التي يستخدمها "حزب الله" بصفة خاصة في الاتصالات.

ودون إيضاحات عن الكيفية، اتهمت الحكومة اللبنانية و"حزب الله"، إسرائيل بتنفيذ الهجوم الذي تسبب في تفجير أجهزة "بيجر"، وتوعد الحزب تل أبيب بـ"حساب ‏عسير".

فيما ألمح وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، إلى تنفيذ إسرائيل، التفجيرات بلبنان، أمس واليوم..