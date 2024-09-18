غالانت وهليفي يلمحان إلى تنفيذ التفجيرات بلبنان: مركز ثقل الحرب يتجه شمالا ونحن في خضمّ مرحلة جديدة

ألمح غالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إلى تنفيذ إسرائيل، التفجيرات بلبنان، أمس واليوم؛ وقال هليفي: "لدينا العديد من القدرات التي لم نقم بتفعيلها بعد،، وقد رأينا بعض الأشياء هنا".

قال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، إن "مركز الثقل ينتقل باتجاه الشمال، من خلال تحويل الموارد والقوات"، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيليّ بات في خضمّ مرحلة جديدة من الحرب، فيما ألمح هو ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، إلى أن تنفيذ إسرائيل، التفجيرات بلبنان، أمس واليوم.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها غالانت، أثناء زيارته لقاعدة "رمات ديفيد" العسكريّة الجويّة، حيث "استمع إلى شرح من قائد القاعدة، وقادة السرايا عن النشاط العملياتيّ خلال الفترة الأخيرة في كافة جبهات الحرب"، بحسب بيان صدر عن وزارة الأمن الإسرائيلية، مساء اليوم.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، في كلمة مصوّرة مقتضبة، بعد سلسلتَي الانفجارات في أجهزة اللاسكي في لبنان: "قلت سابقا إننا سنعيد سكان الشمال إلى منازلهم بأمان، وهذا ما سنفعله بالضبط".

وقال غالانت إن "مركز الثقل يتّجه شمالا، والمعنى أننا نقوم بتحويل القوّات والموارد والطاقة نحو الشمال، ولم ننسَ المختطَفين (الرهائن الإسرائيليين في غزة) ولم ننس مهامنا في الجنوب، هذا واجبنا، ونحن نقوم به في الوقت نفسه".

وأضاف أن "هذا الإجراء تنفّذه كافة الجهات؛ والمهمة واضحة وبسيطة، وهي إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان".

وتابع: "أعتقد أنه عندما تنظر إلى صورة الوضع، فإن الجيش الإسرائيليّ قد حقّق إنجازات ممتازة، مع (جهاز الأمن الإسرائيلي العام) ’الشاباك’، ومع الموساد، على جميع الهيئات وفي جميع الأُطُر، وكانت النتائج مبهرة للغاية".

وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت

وأضاف غالانت: "نحن نعلم مدى أهمية تنفيذ الأمور في هذا الوقت بالتعاون الوثيق، وهذا يحدث أولا بين جميع اللاعبين داخل الجيش الإسرائيليّ، جنبًا إلى جنب مع المنظمات الأخرى، وأيضًا على مستوى كبار القادة".

وذكر أن "هناك تنسيقا كاملا ووحدة في ما يتعلق بتحقيق الأهداف: رئيس الحكومة، ورئيس الأركان، ورئيس الشاباك، ورئيس الموساد، ووزير الأمن؛ كلّ ما يمثّلونه، كلّ شيء بطريقة مشتركة مخصَّص لهدف واحد؛ إعادة السكان".

وأضاف غالانت: "أقدّر أننا في بداية فترة جديدة ضمن هذه الحرب، وعلينا أن نتكيّف، وهذا ينطبق على الجميع، وبالتأكيد على أولئك الذين في الجوّ، أو الذين يسيطرون على ما في الجوّ، لأن الموقف هنا أقوى (بهذه الحال)".

وقال وزير الأمن الإسرائيلي: "إنها ليست حماس، إنها شيء آخر وعلينا أن نستعد لهذا الأمر، بشكل صحيح، وأن نأخذ ذلك في الاعتبار".

وأكّد غالانت: "نحن بحاجة إلى الثبات، وهذه الحرب تتطلب شجاعة كبيرة وتصميما ومثابرة... نحن ماضون في إكمال مهامنا على كافة الجبهات".

هليفي يصادق على "خطط الهجوم والدفاع" بالشمال

وبحسب بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي، فقد "أجرى هليفي، اليوم الأربعاء، تقييمًا للوضع في القيادة الشمالية، ووافق على خطط الهجوم والدفاع للجبهة الشمالية".

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هليفي

وقال هليفي: "نحن مصممون جدًا على خلق الظروف الأمنية التي تعيد السكان إلى منازلهم، بمستوى أمنيّ عالٍ، ونحن على استعداد للقيام بكل ما هو مطلوب حقًا، لتحقيق هذه الأمور".

وأضاف: "نحن نقاتل في غزة منذ ما يقرب من عام"، مشيرا إلى "هدفين رئيسيين طوال الحرب: تفكيك حماس وإهادة المختطفين"؛ كما عدّ أنه تمّ "إنجازات كثيرة، ولا يزال أمامنا الكثير لنتقدم إليه".

وتابع: "لدينا العديد من القدرات التي لم نقم بتفعيلها بعد،، وقد رأينا بعض الأشياء هنا، ويبدو لي أننا مستعدون جيدًا، ونقوم بإعداد هذه الخطط للمضيّ قدمًا".

وذكر أن "القاعدة هي أنه في كل مرة نعمل في مرحلة معينة، تكون المرحلتان التاليتان جاهزتين للمضيّ قدما بقوّة، وفي كل مرحلة يجب أن يكون الثمن لدى حزب الله باهظا".