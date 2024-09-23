الصين تدعو رعاياها لمغادرة إسرائيل في أسرع وقت

حضّت السفارة المواطنين الصينيين في إسرائيل على "العودة أو الانتقال إلى أماكن أكثر أمانا في أسرع وقت ممكن".

حضّت الصين رعاياها على مغادرة إسرائيل "في أسرع وقت ممكن"، على وقع تصاعد التوتر بين تل أبيب وحزب الله.

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وأفادت السفارة الصينية في إسرائيل في بيان لها "حاليا، الوضع متوتر للغاية على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان في ظل نزاعات عسكرية متكررة".

وأضافت أن "الوضع الأمني في إسرائيل ما زال خطيرا ومعقّدا ولا يمكن التنبؤ به".

وحضّت السفارة المواطنين الصينيين في إسرائيل على "العودة أو الانتقال إلى أماكن أكثر أمانا في أسرع وقت ممكن".

وهددت كل من إسرائيل وحزب الله بالتصعيد عبر الحدود رغم الدعوات الدولية للطرفين لتجنّب الدخول في حرب شاملة.

وأدّت غارة جوية إسرائيلية على حي مكتظ بالسكان في ضاحية بيروت الجنوبية الجمعة إلى مقتل مسؤول العمليات في حزب الله إبراهيم عقيل.

وجاءت الغارة بعد سلسلة من الانفجارات المتزامنة لأجهزة اتصالات يحملها عناصر في حزب الله الثلاثاء والأربعاء في مختلف أنحاء لبنان أسفرت عن استشهاد 39 شخصا وإصابة ما يقرب من 3000، وحملت مسؤوليتها إلى إسرائيل.

وطلبت الصين الشهر الماضي من مواطنيها في لبنان المغادرة بعدما أدت ضربة إسرائيلية في جنوب البلاد إلى مقتل القيادي في الجناح العسكري لحركة فتح خليل المقدح.