بايدن: الحل الدبلوماسي هو الطريق الوحيدة لعودة السكان إلى منازلهم

بايدن: "في الواقع، ما زالت هذه الطريق الوحيدة باتّجاه أمن دائم للسماح لسكان البلدين بالعودة إلى منازلهم عند الحدود بسلام. وهذا ما نعمل بلا كلل لتحقيقه".

حذّر الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء من "حرب شاملة" في الشرق الأوسط، داعيا إلى إيجاد حلول دبلوماسية لوقف إطلاق النار في لبنان وغزة.

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وقال بايدن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدما أدى التصعيد الإسرائيلي إلى استشهاد أكثر من 550 شخصا في لبنان، إن اندلاع "حرب شاملة لا يصب في مصلحة أي طرف. رغم تدهور الوضع، إلا أن التوصل إلى حل دبلوماسي ما زال ممكنا".

وأضاف في إطار تعليقه على التصعيد في لبنان "في الواقع، ما زالت هذه الطريق الوحيدة باتّجاه أمن دائم للسماح لسكان البلدين بالعودة إلى منازلهم عند الحدود بسلام. وهذا ما نعمل بلا كلل لتحقيقه".

ويأتي التصعيد في لبنان بعد فشل الجهود الأميركية التي استمرت شهورا في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وأكد بايدن أنه ما زال يسعى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار يضع حدا للنزاع المتواصل منذ عام في غزة. ويفيد مسؤولون أميركيون بأن الجانبين متفقان على الخطوط العريضة.

وقال بايدن "طرحت مع قطر ومصر اتفاقا لوقف إطلاق النار وللرهائن. دعمه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. حان الوقت للأطراف المعنية لإنجاز بنوده".

وأضاف أن الاتفاق "سيعيد الرهائن ويضمن أمن إسرائيل ويخفف المعاناة في غزة وينهي هذه الحرب".