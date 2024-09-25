الولايات المتحدة توافق على بيع مصر صواريخ بأكثر من 700 مليون دولار

كانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت في وقت سابق من أيلول/ سبتمبر، أنها ستفرج دون شروط عن 1,3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر، بعدما اشترطت العام الماضي تحقيق القاهرة تقدما في مجال احترام حقوق الانسان، للإفراج عن جزء من هذه

وافقت الولايات المتحدة، الثلاثاء، على بيع مصر صواريخ ستينغر بقيمة 740 مليون دولار، في وقت يشهد تقاربا بين واشنطن والقاهرة على خلفية الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت في وقت سابق من أيلول/ سبتمبر، أنها ستفرج دون شروط عن 1,3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر، بعدما اشترطت العام الماضي تحقيق القاهرة تقدما في مجال احترام حقوق الانسان، للافراج عن جزء من هذه المعونة.

وأبلغت الخارجية الأميركية الكونغرس موافقتها على بيع مصر 720 صاروخا من طراز سترينغر لأنظمة في حوزة القاهرة.

وأوضح متحدث باسم الوزارة في بيان بأن ذلك "سيحسّن من أمن دولة صديقة لا تزال قوة مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط".

ويمكن للكونغرس نظريا أن يحول دون اتمام عملية البيع، الا أن خطوات كهذه نادرا ما يٌكتب لها النجاح.

ويتوقع أن تزيد هذه الصفقة من تراكم طلبات الإمداد العسكري للولايات المتحدة، خصوصا في وقت توفر دعما عسكريا لأوكرانيا لمواجهة الغزو الروسي، وإسرائيل التي تخوض حربا على قطاع غزة وتكثّف هجماتها الجوية على لبنان. كما تلقت واشنطن طلبات تسليحية من تايوان ودول في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وتعهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن لدى توليه منصبه في 2021، باعتماد موقف حازم حيال مصر ونظيره عبد الفتاح السيسي بشأن "احترام حقوق الإنسان". إلا أن واشنطن وافقت مرارا خلال الأعوام الماضية على صفقات تسليح للقاهرة، إحدى أكبر متلقي المساعدات العسكرية الأميركية في العالم منذ توقيق اتفاق كمب ديفيد للسلام مع إسرائيل في العام 1979.

وعفت السلطات المصرية خلال العامين الماضيين عن العديد من السجناء السياسيين. لكن المنظمات الحقوقية تؤكد أن أعدادا مضاعفة من هؤلاء أودعوا السجون خلال الفترة ذاتها.

وزار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مصر الأسبوع الماضي، حيث أشاد بالتعاون بين بلاده وقطر ومصر "سعيا لتحقيق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة" على حد زعمه.