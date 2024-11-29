شرطة نيويورك تعتقل متظاهرين داعمين لفلسطين في العرض التقليديّ لـ"عيد الشكر"

اعتقلت شرطة نيويورك مجموعة من المحتجّين الداعمين لفلسطين خلال احتفال أقيم في منطقة مانهاتن بمناسبة "عيد الشكر".

واحتجّ نحو 30 شخصًا على حرب الإبادة الّتي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزّة، خلال العرض التقليديّ لـ"عيد الشكر" في مانهاتن.

ورفع المحتجّون لافتات مناهضة للإبادة الجماعيّة والأعلام الفلسطينيّة، وردّدوا شعار "الحرّيّة لفلسطين".

وتدخّلت الشرطة الأميركيّة ضدّ المتظاهرين، وألقت القبض على المجموعة كلّها.

Police used violence to stop pro-Palestine protestors in #NewYork. pic.twitter.com/fbw31O40ki — Palestine Info Center (@palinfoen) November 28, 2024

يذكر أنّ احتفالات تقليديّة تنظّم في نيويورك بمناسبة "عيد الشكر" يوم الخميس من الأسبوع الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني كلّ عام.

وبدعم أميركيّ ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2023، إبادة جماعيّة في غزّة خلّفت أكثر من 149 ألف قتيل وجريح فلسطينيّين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانيّة بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدوليّ بإنهائها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدوليّة باتّخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعيّة وتحسين الوضع الإنسانيّ الكارثيّ بغزّة.