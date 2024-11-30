مادورو: فلسطين أكثر قضية محقة للإنسانية

"اعتصم العشرات من النشطاء أمام المحال التجارية الشهيرة أمثال "Macy's" و "Best Buy"، لمحاولة حث المتسوقين على مقاطعة الشركات الأميركية للضغط لوقف الحرب في غزة، وتمكنوا من إغلاق عدد من مراكز التسوق في بوسطن، ودالاس، ونيويورك".

وصف الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، القضية الفلسطينية بأنها "أكثر قضية محقة للإنسانية"، وجاء ذلك في كلمة له خلال "المؤتمر الدولي للتضامن مع فلسطين" في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

وأكد مادورو، أن بلاده ستواصل دعمها للقضية الفلسطينية بأقوى السُبل.

وأضاف: "إذا نظرتم إلى أسباب النضالات منذ القرن الماضي من أجل خلق عالم عادل، فإن القضية الفلسطينية أكثر قضية محقة للإنسانية".

واتهم مادورو، الولايات المتحدة وأوروبا وأميركا اللاتينية "بالتواطؤ في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين".

وشدد على أن بلاده "تدعم بكل تصميم حق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقبلية".

ويحيي العالم في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، وهو مناسبة تنظمها الأمم المتحدة منذ عام 1977، للتذكير بما نص عليه القرار 181 الصادر عن جمعيتها العمومية في ذلك اليوم من عام 1947، والقاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين "عربية" و"يهودية".

تظاهرات حاشدة في عدة مدن أميركية

هذا، وشهدت عدة مدن أميركية تظاهرات حاشدة، بمناسبة "يوم التضامن العالمي" مع الشعب الفلسطيني.

واستغل النشطاء يوم التسوق الأهم في الولايات المتحدة "Black Friday" للتظاهر داخل المجمعات، والمراكز التجارية، عبر رفع الأعلام الفلسطينية، واليافطات المنددة باستمرار الحرب، في الواجهات الداخلية لهذه المجمعات.

إلى ذلك، اعتصم العشرات من النشطاء أمام المحال التجارية الشهيرة أمثال "Macy's" و "Best Buy"، لمحاولة حث المتسوقين على مقاطعة الشركات الأميركية للضغط على ادارة الرئيس بايدن لوقف الحرب في غزة، وتمكنوا من إغلاق عدد من مراكز التسوق في بوسطن، ودالاس، ونيويورك.

كما تمكن النشطاء، يوم أمس الأول، من تعطيل "الكرنفال السنوي" في نيويورك، لمناسبة عيد الشكر، عبر قطع الطريق امام المشاركين في المسيرة الاحتفالية، للمطالبة بإنهاء الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وايصال رسائل تكشف معاناة الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال.