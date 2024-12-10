إيران: لا وجود عسكريًّا لنا في سورية بعد سقوط نظام الأسد

في تصريحات أدلى بها الثلاثاء، أمام البرلمان الإيراني، بشأن التطورات الأخيرة في سورية، والإستراتيجيات العسكرية التي ستنتهجها طهران إزاءها؛ ذكر الحرس الثوري أنه في الوقت الحالي ليس هناك أي تواجد عسكري إيراني في سورية.

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، إن بلاده ليس لها أي تواجد عسكري بسورية، بعد سقوط نظام بشار الأسد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الثلاثاء، أمام البرلمان الإيراني، بشأن التطورات الأخيرة في سورية، والإستراتيجيات العسكرية التي ستنتهجها طهران إزاءها.

وأضاف سلامي أن مستشارين عسكريين وقوات إيرانية كانت موجودة في سورية، لغاية سقوط نظام الأسد.

وأوضح أنه في الوقت الحالي ليس هناك أي تواجد عسكري إيراني في سورية.

وفجر الأحد، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكام نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.