أفغانستان: مقتل وزير اللاجئين خليل حقاني بتفجير في كابُل

خليل الرحمن هو شقيق جلال الدين، مؤسس شبكة حقاني التي تنسب إليها أعنف الهجمات التي شهدتها أفغانستان خلال عقدين من حكم حركة طالبان الذي أنهاه الغزو الأميركي للبلاد في العام 2001.

قُتل وزير اللاجئين الأفغاني خليل الرحمن حقاني الأربعاء جراء انفجار وقع في مقر وزارته في كابُل، بحسب ما أبلغ مصدر حكومي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأوضح المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه "للأسف وقع انفجار في وزارة اللاجئين ويمكننا أن نؤكد أن الوزير خليل الرحمن حقاني قد قتل بمعية عدد من زملائه".

وخليل الرحمن هو شقيق جلال الدين، مؤسس شبكة حقاني التي تنسب إليها أعنف الهجمات التي شهدتها أفغانستان خلال عقدين من حكم حركة طالبان الذي أنهاه الغزو الأميركي للبلاد في العام 2001. وهو أيضا عمّ وزير الداخلية الحالي سراج الدين حقاني.

وتراجعت حدة أعمال العنف في أفغانستان منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم إثر الانسحاب الأميركي في صيف 2021. إلا أن الفرع المحلي لتنظيم "داعش" (ولاية خراسان) لا يزال ينشط في البلاد وأعلن مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت المدنيين والأجانب ومسؤولي طالبان.

ورصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عن خليل الرحمن، واصفة إياه بأنه "قائد بارز في شبكة حقاني" التي صنّفتها واشنطن "منظمة إرهابية".

وفي شباط/فبراير 2011، صنَّفته وزارة الخزانة الأميركية "إرهابيا عالميا".