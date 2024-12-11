الكرملين: التوغل الإسرائيلي في الجولان يهدد استقرار سورية

أفاد بيسكوف بأن روسيا "دعمت سورية في الوقت المناسب، وبذلت جهودا مكثفة من أجل ذلك". وأضاف: "لكن للأسف، أدى مسار الأحداث إلى الوضع الذي نحن عليه الآن. ومن الضروري الآن المضي قدما بناء على الحقائق على الأرض".

دبابة إسرائيلية ما في منطقة نزع السلاح في الجولان السوري المحتل (Getty images)

قالت الرئاسة الروسية "الكرملين" إن التوغل الإسرائيلي في هضبة الجولان السورية والمنطقة العازلة يهدد استقرار الوضع في سورية. وجاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده متحدث الكرملين، دميتري بيسكوف، الأربعاء، في العاصمة موسكو بشأن التطورات في سورية.

وأفاد بيسكوف بأن روسيا "دعمت سورية في الوقت المناسب، وبذلت جهودا مكثفة من أجل ذلك". وأضاف: "لكن للأسف، أدى مسار الأحداث إلى الوضع الذي نحن عليه الآن. ومن الضروري الآن المضي قدما بناء على الحقائق على الأرض".

وانتقد بيسكوف التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية بقوله: "هجومهم (إسرائيل) على مرتفعات الجولان والمنطقة العازلة لن يؤدي إلى استقرار الوضع في سورية".

وأكد أن روسيا ستواصل مراقبة التطورات في سورية عن كثب. وأردف: "نواصل اتصالاتنا مع من يسيطرون على الوضع في سورية، وهذا ضروري لأن قواعدنا وبعثاتنا الدبلوماسية موجودة هناك".

وأشار إلى أن بلاده ستواصل اتخاذ خطوات لضمان مصالحها الأمنية.

وفجر الأحد، سيطرت فصائل المعارضة السورية على العاصمة دمشق وسبقها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكام نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي حديثه عن الحرب الروسية الأوكرانية، قال بيسكوف: "العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا) تمثل أولوية مطلقة لبلادنا، وسيتم تحقيق جميع أهداف العملية".

ومنذ 24 شباط/ فبراير 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.