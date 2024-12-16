تركيا تتهم إسرائيل بالسعي إلى توسيع حدودها في الجولان السوري المحتل

ذكرت الخارجية التركية، أن "خطوات إسرائيل الحالية تقوض بشكل خطير جهود إرساء السلام والاستقرار في سورية، وتفاقم التوتر في المنطقة. على المجتمع الدولي أن يرد".

نددت تركيا، الإثنين، بخطة إسرائيلية لتوسيع حدودها عبر الاحتلال ومضاعفة عدد سكان الجولان السوري المحتل.

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وأفاد بيان لوزارة الخارجية التركية "ندين بشدة قرار إسرائيل توسيع المستوطنات غير الشرعية في هضبة الجولان المحتلة منذ العام 1967".

وأضاف "يمثل هذا القرار مرحلة جديدة في إطار هدف إسرائيل توسيع حدودها من خلال الاحتلال".

وذكرت الخارجية التركية، أن "خطوات إسرائيل الحالية تقوض بشكل خطير جهود إرساء السلام والاستقرار في سورية، وتفاقم التوتر في المنطقة. على المجتمع الدولي أن يرد".

ووافقت الحكومة الإسرائيلية الأحد على خطة لمضاعفة عدد سكان الجولان المحتل، لكنها أشارت إلى عدم رغبتها في الدخول في نزاع مع سورية، بعدما سيطرت على المنطقة العازلة حيث تنتشر الأمم المتحدة، بعد سقوط نظام بشار الأسد.

واحتلت إسرائيل معظم مرتفعات الجولان عام 1967، وأعلنت ضمها عام 1981، في خطوة لم تعترف بها سوى الولايات المتحدة.

وفي عام 2019، أصبحت الولايات المتحدة خلال ولاية دونالد ترامب الرئاسية الأولى الدولة الوحيدة التي تعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.