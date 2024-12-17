الخارجية الإيرانية: إعادة فتح سفارتنا بدمشق مرهون بتوفير الظروف اللازمة

ذكر بقائي أن إعادة فتح السفارة بدمشق يتطلب بعض الاستعدادات الأولية وأهمها "ضمان أمن السفارة والعاملين فيها".

قالت إيران، الثلاثاء، إن إعادة فتح سفارتها في العاصمة السورية دمشق مرهون "بتوفير الظروف الأمنية والسياسية اللازمة" عقب سقوط نظام رئيس النظام المخلوع بشار الأسد.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفاد بذلك متحدث وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، في تصريح صحفي بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأوضح بقائي أنهم سيقررون الوضع المستقبلي للسفارة الإيرانية بعد الأخذ بالحسبان تطورات سورية والقرارات المحتملة للإدارة الجديدة في دمشق.

وذكر أن إعادة فتح السفارة بدمشق يتطلب بعض الاستعدادات الأولية وأهمها "ضمان أمن السفارة والعاملين فيها".

وتابع "سنتخذ هذه الخطوة (افتتاح السفارة) عندما تتوفر الظروف الأمنية والسياسية اللازمة".

وقال سفير إيران لدى سورية حسين أكبري في تصريح متلفز الإثنين، إن السفارة ستستأنف أعمالها وأنشطتها قريبا.

وأضاف أكبري "أرسلنا موظفينا في سفارة دمشق إلى بيروت لمدة يوم أو يومين لتجنب أي مشاكل. وستبدأ سفارتنا في دمشق أنشطتها قريبا".

يذكر أنه بعد سقوط نظام بشار الأسد في سورية، أوقفت السفارة الإيرانية في دمشق أنشطتها وغادر موظفوها البلاد.