تمهيدا لنقلها: روسيا تفكك منظومات "إس 400" في قاعدة حميميم في سورية

صور الأقمار الصناعية التي نشرتها شركة "ماكسار" الأميركية، الثلاثاء، تظهر أيضا استعداد القوات الروسية لمغادرة قواعدها العسكرية في سورية.

أظهرت صور أقمار اصطناعية، تفكيك القوات الروسية في قاعدة حميميم بمحافظة اللاذقية شمال غربي سورية، أجزاء من منظومة الدفاع الجوي "إس 400"، تمهيدا لنقلها.

صور الأقمار الصناعية التي نشرتها شركة "ماكسار" الأميركية، الثلاثاء، تظهر أيضا استعداد القوات الروسية لمغادرة قواعدها العسكرية في سورية.

وتُظهر الصور وجود طائرتي شحن عسكري من طراز "أي إن-124" في قاعدة حميميم، حيث كانت مقدمة الطائرتين مرفوعة استعدادا لتحميل الشحنات، بالتزامن مع تفكيك أجزاء من نظام الدفاع الجوي "إس 400".

وتتواصل التحركات الروسية في قاعدة حميميم، منذ سقوط نظام حزب البعث في سورية، يوم 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وفي هذا الإطار، بدأت القوات العسكرية الروسية الانسحاب من المناطق التي تنتشر فيها بأنحاء سورية.

ورصدت عدسات التصوير مقاتلات روسية تُقلع من القاعدة الجوية، حيث نفذت أمس الإثنين، طلعات فوق أجواء محافظتي حماة وإدلب، قبل عودتها إلى القاعدة دون تنفيذ أي هجمات.

والثلاثاء، شوهدت مروحيات روسية أيضا في أجواء إدلب وحلب وحماة، بالتزامن مع طلعات في أجواء إدلب لطائرات تابعة لقوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وأمس الإثنين، أعلنت الرئاسة الروسية أنه لا يوجد قرار نهائي بشأن وضع القواعد العسكرية الروسية في سورية.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد يوم 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، تواصل روسيا سحب وحداتها العسكرية المتمركزة في مختلف أنحاء سورية، بما في ذلك دمشق وحمص ومدن أخرى، إلى قاعدة حميميم الجوية.

وتضم قاعدة حميميم التي يتمركز فيها الجنود الروس، مدارج طائرات وأنظمة دفاع جوي، ومعدات عسكرية مهمة.

وفي 8 من الشهر الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وسبقها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.