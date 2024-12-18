الكرملين يتهم أوكرانيا بـ"الإرهاب" بعد اغتيال جنرال روسي

قال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لصحافيين بعد أكثر من 24 ساعة من الهجوم الذي تبنّته كييف "بات واضحا الآن من أمر بهذا الهجوم الإرهابي. يظهر ذلك مجددا أن نظام كييف لا يتردد في استخدام الأساليب الإرهابية".

اتهّم الكرملين، الأربعاء، أوكرانيا بارتكاب "هجوم إرهابي" بعد اغتيال جنرال روسي ومساعده في موسكو، في أول تعليق له على الانفجار.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لصحافيين بعد أكثر من 24 ساعة من الهجوم الذي تبنّته كييف "بات واضحا الآن من أمر بهذا الهجوم الإرهابي. يظهر ذلك مجددا أن نظام كييف لا يتردد في استخدام الأساليب الإرهابية".

وقتل الفريق إيغور كيريلوف قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي ومساعده في انفجار بالعاصمة موسكو صباح، الثلاثاء، بحسب ما أكدت لجنة التحقيق الروسية.

وأعلنت أجهزة الأمن الأوكرانية مسؤوليتها عن اغتيال كيريلوف، وقال مصدر في هذه الأجهزة إن "الهجوم بقنبلة اليوم على الليفتينت جنرال إيغور كيريلوف هو عملية خاصة لجهاز الأمن الأوكراني"، حسبما نقلت عنه وكالة فرانس برس. واتهمت السلطات الأوكرانية كيريلوف غيابيا، أمس، بتهم ارتكاب جرائم حرب بعد تحقيق أجراه جهاز الأمن الأوكراني.

وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان لها إنه تم تفجير عبوة ناسفة مزروعة في دراجة كهربائية كانت موجودة عند مدخل مبنى سكني في شارع ريازانسكي بروسبكت في موسكو صباح الثلاثاء، مما أدى إلى مقتل كيريلوف ومساعده.

وأشار البيان إلى أن السلطات تجري تحقيقا لتحديد ملابسات الجريمة، مضيفا أنه تم فتح قضية جنائية في مقتل العسكريين.

ويبدأ شارع ريازانسكي بروسبكت الذي وقع فيه الانفجار على بعد نحو 7 كيلومترات جنوب شرق الكرملين. وذكرت وكالة تاس أن المحققين وخبراء الطب الشرعي كانوا يعملون في مكان الحادث مع موظفي خدمات الطوارئ الأخرى.