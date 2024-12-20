ضابطة أميركيّة سابقة :الكونغرس متواطئ في الإبادة الجماعيّة بغزّة

قالت غويلبو "حان الوقت للمحاربين القدامى لرفع صوتهم وقول، كفى، يجب أن ننقذ بلدنا ممّا يفعله الكونغرس في الوقت الحاليّ".

قالت الضابطة الأميركيّة السابقة في الاستخبارات والجيش جوزفين غويلبو إنّ "الكونغرس الأميركيّ متواطئ في الإبادة الجماعيّة بغزّة" من خلال الدعم غير المشروط الّذي تقدّمه الولايات المتّحدة لإسرائيل.

جاء ذلك في كلمة خلال جلسة عقدتها لجنة شؤون المحاربين القدامى في مجلس النوّاب الأميركيّ الخميس، حيث أعربت غويلبو عن استيائها من سياسة الإدارة الأميركيّة والكونغرس تجاه إسرائيل.

وأثناء الجلسة، وقفت غويلبو مخاطبة أعضاء الكونغرس بزيّها العسكريّ قائلة: "الكونغرس الأميركيّ شريك في هذه الإبادة الجماعيّة الّتي تحدث في غزّة. أنتم مستمرّون في إرسال مليارات الدولارات إلى إسرائيل، كضابطة خدمت 17 عامًا في الاستخبارات، أشاهد كيف تدمّرون القيم الأميركيّة وأمننا القوميّ".