رئيس الوزراء الفنلندي: روسيا تهديد "دائم" للاتحاد الأوروبي

قال رئيس الحكومة الفنلندي للصحافيين، بعد القمة، إن "الوضع الأمني تغيّر"، مضيفا: "روسيا تشكّل تهديدا دائما وخطرا للاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية".

اعتبر رئيس الوزراء الفنلندي، بيتيري أوربو، الأحد، أن روسيا تشكل "تهديدا دائما وخطرا" للاتحاد الأوروبي، مشددا على الحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي ودعم أوكرانيا.

واستضاف أوربو قمة حول الأمن والهجرة، بمشاركة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ورئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وقال رئيس الحكومة الفنلندي للصحافيين، بعد القمة، إن "الوضع الأمني تغيّر"، مضيفا: "روسيا تشكّل تهديدا دائما وخطرا للاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية".

وأكد أوربو وجوب تعزيز القوة العسكرية للدفاع عن أوروبا "بكل الوسائل الممكنة"، مع "استكشاف جميع الخيارات المالية"، دون ذكر أي خطط ملموسة لزيادة الميزانيات الدفاعية.

ووافقت كالاس قائلة: "إن روسيا تشكل تهديدا مباشرا للأمن الأوروبي"، لافتة إلى أن "الأمن يشمل عناصر مختلفة".

وتابعت: "نشهد في جميع أنحاء أوروبا هجمات هجينة مختلفة، سواء كانت أعمال تخريب أو هجمات إلكترونية، إضافة إلى أسطول ظل خطر، وتشويش على نظام تحديد المواقع العالمي ‘جي بي إس‘، وإلحاق أضرار بالكابلات، وأيضا استخدام الهجرة كسلاح".

واتهمت فنلندا موسكو بتدبير موجة هجرة في خريف عام 2023، بعد وصول نحو ألف مهاجر بدون تأشيرات إلى حدودها الشرقية مع روسيا، والتي يبلغ طولها 1340 كيلومترا.

وقال أوربو إن ضمان أمن حدود فنلندا مع روسيا، والتي أشار إليها بكونها أيضا حدود الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، "مسألة وجودية لفنلندا ولدول الاتحاد الأوروبي وحلفاء الناتو".

كما أشار إلى أن الدول "يجب أن تستمر في تقديم الدعم لأوكرانيا طالما هناك حاجة، ومهما طال ذلك".