غوتيريش يعرب عن قلقه إزاء الغارات التي شنتها إسرائيل على اليمن

أدان الأمين العام للأمم المتحدة التصعيد بين اليمن وإسرائيل، وقال إنّ الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار صنعاء الدولي وموانئ في البحر الأحمر ومحطات للطاقة الكهربائية في اليمن، هي مثيرة للقلق بشكل خاص.

ندّد الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش بـ"التصعيد" في الأعمال العدائية بين الحوثيين في اليمن وإسرائيل، معربا عن "قلقه" إزاء الغارات التي شنّتها إسرائيل على مطار صنعاء، أمس الخميس.

وقال المتحدّث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك، في بيان إنّ "الأمين العام يدين التصعيد بين اليمن وإسرائيل. إنّ الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت اليوم (أمس) مطار صنعاء الدولي وموانئ في البحر الأحمر ومحطات للطاقة الكهربائية في اليمن، هي مثيرة للقلق بشكل خاص".

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه بشكل خاص إزاء تداعيات قصف منشآت للنقل على عمليات المساعدات الإنسانية في بلد يعتمد 80 بالمئة من سكّانه على المعونات.

وشدّد البيان على أنّ "الأمين العام ما زال يشعر بقلق عميق إزاء خطر حدوث مزيد من التصعيد في المنطقة، ويكرّر دعوته لكل الأطراف المعنية إلى وقف كل الأعمال العسكرية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

وشنّ سلاح الجو الإسرائيلي، الخميس، غارات على مطار صنعاء الدولي وأهداف أخرى في اليمن أسفرت، وفق وسائل إعلام تابعة للحوثيين، عن مقتل ستة أشخاص، وذلك غداة هجمات شنّها ضد إسرائيل اليمنيون.

كما حذّر غوتيريش، وفقا للبيان، من أنّ "الغارات الجوية على موانئ بالبحر الأحمر وعلى مطار صنعاء تشكّل مخاطر جسيمة على العمليات الإنسانية في وقت يحتاج فيه ملايين الأشخاص إلى المساعدة المنقذة للحياة".

كما ندّد الأمين العام في بيانه بالهجمات التي يشنّها الحوثيون على خطوط الملاحة البحرية منذ عام.

وقال غوتيريش في بيانه إنّه يدين الحوثيين بسبب "الأعمال التصعيدية المتواصلة منذ عام (...) في البحر الأحمر والمنطقة والتي تهدّد المدنيين والاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة البحرية".