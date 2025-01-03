قتلى ومصابون بهجمات متبادلة بين موسكو وكييف

قال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا أطلقت 93 طائرة مسيّرة خلال الليل، مشيرًا إلى أن 86 منها أُسقطت أو "فُقدت"، أي أنها أُسقطت أو تم تعطيلها بأجهزة اعتراض إلكترونية.

أسفر هجوم بمسيّرات على ضواحي كييف، الجمعة، عن مقتل شخص، وإصابة أربعة، بينما قُتل شخص في ضربات أوكرانية طالت منطقة روسية، بحسب ما أفاد مسؤولون من الجانبين، الجمعة.

وكثّفت القوات الروسية ضرباتها الجوية في أنحاء أوكرانيا، خلال الأسابيع الأولى من فصل الشتاء، بما في ذلك هجوم بطائرة مسيّرة في يوم رأس السنة، استهدف وسط كييف، وتسبب بمقتل شخصين.

وقال ميكولا كلاشنيك، مسؤول منطقة كييف المحيطة بالعاصمة، على وسائل التواصل الاجتماعي: "قُتل شخص، وأصيب أربعة، في هجوم جوي للعدو على منطقة كييف".

وأشار إلى أن سائق شاحنة قُتل بعدما أصيب بحطام مسيّرة روسية تم إسقاطها.

وسقط حطام على منزل، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، من بينهم فتى يبلغ 16 عامًا، ووالده.

وقال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا أطلقت 93 طائرة مسيّرة خلال الليل، مشيرًا إلى أن 86 منها أُسقطت أو "فُقدت"، أي أنها أُسقطت أو تم تعطيلها بأجهزة اعتراض إلكترونية.

من جهته، قال رئيس بلدية المدينة إن طائرات مسيّرة أُسقطت أيضًا فوق منطقتين في كييف، لكن لم تُسجل إصابات.

على الجانب الروسي، أدى قصف أوكراني بقذائف الهاون على قرية كيريلوفكا، في منطقة بريانسك الحدودية، إلى مقتل شخص، حسبما أفاد حاكم المنطقة، ألكسندر بوغوماز.

وقال عبر تطبيق تلغرام: "أطلق إرهابيون أوكرانيون قذائف الهاون على قرية كيريلوفكا... للأسف، أدى الهجوم الإرهابي إلى مقتل مدني".