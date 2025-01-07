تركيا تهدد بعملية عسكرية ضد القوات الكردية في سورية

قال فيدان إن "المهلة التي أعطيناها لهم (وحدات حماية الشعب) عبر الأميركيين واضحة".

هددت تركيا الثلاثاء بإطلاق عملية عسكرية ضد القوات الكردية في سورية ما لم توافق على شروط أنقرة من أجل مرحلة انتقالية "غير دموية" بعد سقوط بشار الأسد.

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وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لقناة "سي إن إن تورك"، إنه "سنفعل اللازم" ما لم تستجب "وحدات حماية الشعب" الكردية لمطالب أنقرة. ولدى سؤاله عما يمكن أن ينطوي عليه ذلك، أجاب "عملية عسكرية".

وفاقمت إطاحة فصائل المعارضة السورية بقيادة هيئة "تحرير الشام" بالأسد الشهر الماضي احتمال تدخل تركيا مباشرة ضد القوات الكردية التي تتهمها أنقرة بالارتباط بحزب العمال الكردستاني.

وفي المقابل، يرى حلفاء غربيون لتركيا تتقدمهم الولايات المتحدة، بأن القوات التركية، العمود الفقري لقوات سورية الديمقراطية التي تسيطر على مناطق في شرق البلاد وشمالها، أدت دورا جوهريا ضد تنظيم "داعش"، وستكون أساسية للحؤول دون محاولته إعادة تجميع صفوفه.

وخاض حزب العمال تمردا استمر عقودا ضد الدولة التركية وهو محظور على اعتباره منظمة "إرهابية" من قبل أنقرة ودول غربية حليفة لها.

وقال فيدان إن "المهلة التي أعطيناها لهم (وحدات حماية الشعب) عبر الأميركيين واضحة".

وأضاف أن "على هؤلاء المقاتلين الدوليين الذين قدموا من تركيا وإيران والعراق أن يغادروا سورية فورا. لا نرى أي تحضيرات ولا نية في هذا الاتجاه حاليا ونحن ننتظر".

كما أشار الوزير إلى أن تركيا قادرة على تولي إدارة السجون ومعسكرات اعتقال عناصر تنظيم "داعش" في سورية حال عدم قدرة القيادة الجديدة على القيام بذلك.