عشرات القتلى جراء زلزال التبت في الصين

قالت القناة التلفزيونية الصينية الرسمية "سي سي تي في" إن "الهزات الأرضية كانت قوية جدا في منطقة دينغري وما حولها، وقد انهار العديد من المباني بالقرب من مركز الزلزال".

آثار الدمار الذي خلفه الزلزال في التبت (Getty Images)

ارتفعت حصيلة الزلزال العنيف الذي ضرب صباح الثلاثاء، منطقة التبت في جبال الهيمالايا بجنوب غرب الصين إلى 53 قتيلا، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

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ونقلت الوكالة عن السلطات قولها إن "53 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 38 آخرون بجروح" من جراء الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجات وضرب كانتون دينغري في الساعة 9:05 صباحا (01:05 ت غ).

من جهتها، قدّرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوة الزلزال بـ7.1 درجة.

وشعر بالزلزال سكّان أماكن بعيدة مثل كاتماندو عاصمة النيبال.

وقالت القناة التلفزيونية الصينية الرسمية "سي سي تي في" إنّ "الهزّات الأرضية كانت قوية جدا في منطقة دينغري وما حولها، وقد انهار العديد من المباني بالقرب من مركز الزلزال".

وأضافت "لقد قتل عشرات الأشخاص حتى الآن"، مشيرة إلى أنه تمّ تسجيل "هزّات ارتدادية متعدّدة" أعنفها بقوة 4.4 درجات.

وبحسب شينخوا، فقد تفقدت السلطات المحلية مختلف البلديات في الكانتون "لتقييم تداعيات الزلزال".

ويقع هذا الكانتون في إقليم التبت على ارتفاعات شاهقة، ويبلغ عدد سكانه حوالي 62000 نسمة، ولا يبعد كثيرا عن الجانب الصيني من جبل إيفرست.

وعلى الرّغم من أن الزلازل شائعة في هذه المنطقة، إلا أنّ زلزال الثلاثاء هو أقوى زلزال يتمّ تسجيله منذ خمس سنوات في دائرة شعاعها 200 كيلومتر، بحسب ما مركز رصد الزلازل الصيني.