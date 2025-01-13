محادثات حول النووي بين إيران ودول أوروبية قبل عودة ترامب

تجرى هذه المحادثات بعد أقل من شهرين على مفاوضات أحيطت بالتكتم بين إيران وممثلي الدول الأوروبية الثلاث في جنيف، في وقت يشعر الغرب بقلق إزاء تقدم البرنامج النووي الإيراني.

تواصل العمل من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي للبرنامج النووي الإيراني (Getty Images)

تجرى، اليوم الإثنين، محادثات حول البرنامج النووي الإيراني بين طهران من جهة، وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة من جهة أخرى، في سويسرا، وذلك قبل أسبوع من تولي الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب منصبه.

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وستجرى هذه المحادثات بعد أقل من شهرين على مفاوضات أحيطت بالتكتم بين إيران وممثلي الدول الأوروبية الثلاث في جنيف، في وقت يشعر الغرب بقلق إزاء تقدم البرنامج النووي الإيراني.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية لوكالة فرانس برس "هذه ليست مفاوضات"، فيما ذكرت إيران أنها مجرد "مشاورات".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن اجتماع الإثنين هو "مؤشر إلى أن دول مجموعة الترويكا"، وهي صيغة تضم فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة "تواصل العمل من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي للبرنامج النووي الإيراني الذي يشكل مستوى تقدمه مشكلة بالغة".

ومطلع كانون الأول/ديسمبر، أعلنت طهران البدء بتغذية أجهزة طرد مركزي جديدة في موقع فوردو "ما من شأنه على المدى الطويل إحداث زيادة كبيرة في معدل إنتاج اليورانيوم المخصب عند مستوى 60%"، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بتاريخ 6 كانون الأول/ديسمبر، أعربت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة عن "قلقها" العميق، وحضت طهران على "إنهاء التصعيد النووي على الفور". وناقشت الدول الأوروبية الثلاث الاستخدام المحتمل لآلية إعادة فرض العقوبات على إيران "لمنعها من امتلاك أسلحة نووية".