مقتل 300 جندي كوري شمالي وإصابة 2700 في حرب أوكرانيا

اتهمت أوكرانيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بيونغ يانغ التي تملك السلاح النووي، بإرسال أكثر من عشرة آلاف جندي للقتال إلى جانب القوات الروسية.

عدد الضحايا في صفوف القوات الكورية الشمالية تجاوز 3 آلاف (Getty Images)

قتل حوالي 300 جندي كوري شمالي، وأصيب 2700 آخرون أثناء القتال في إطار الحرب الروسية على أوكرانيا، حسبما أفاد نائب كوري جنوبي، الإثنين، نقلا عن معلومات من جهاز الاستخبارات في سيول.

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واتهمت أوكرانيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بيونغ يانغ التي تملك السلاح النووي، بإرسال أكثر من عشرة آلاف جندي للقتال إلى جانب القوات الروسية.

وقال النائب لي سيونغ-كوين للصحافيين بعد إحاطة من وكالة الاستخبارات إن "التقديرات تشير إلى أن عدد الضحايا في صفوف القوات الكورية الشمالية تجاوز 3 آلاف، بينهم نحو 300 قتيل و2700 جريح".

وكشف أن "ملاحظات عثر عليها بحوزة جنود قتلى تشير إلى أن السلطات الكورية الشمالية مارست ضغوطا عليهم للانتحار"، بما في ذلك بـ"تفجير أنفسهم قبل وقوعهم في الأسر".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعلن أسر جنديين كوريين شماليين في منطقة كورسك الروسية واستجوابهما في كييف، في تطور أكدته الاستخبارات الكورية الجنوبية، مشيرة إلى أنها شاركت في استجوابهما.

زيلينسكي يبدي استعداده لمبادلة أسيرين كوريين بأوكرانيين لدى روسيا

أبدى الرئيس الأوكراني زيلينسكي استعداده لتسليم جنديين كوريين شماليين أسيرين إلى بلدهما مقابل أسرى حرب أوكرانيين لدى روسيا.

وقال زيلينسكي إن كييف مستعدة لتسليم الجنود الكوريين الشماليين إلى الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون إذا تمكن من ترتيب عملية لمبادلتهم مع أوكرانيين محتجزين في روسيا.

ويأتي عرض الرئيس الأوكراني غداة إعلان أوكرانيا أنها أسرت جنديين من كوريا الشمالية أصيبا أثناء قتالهما ضد قوات كييف في منطقة كورسك الروسية، ولم تقدم أي دليل على جنسيتهما.

وأضاف زيلينسكي في تصريحاته على منصة إكس أنه "من المؤكد" أن كييف ستأسر "المزيد" من الجنود الكوريين الشماليين.

ونشر الرئيس الأوكراني مع التصريحات مقطع فيديو لاستجواب الأسيرين المفترضين من كوريا الشمالية، أحدهما مستلق على سرير بطابقين والآخر جالس في سرير مع ضمادة حول فكه.

ويتحدث أحدهما في الفيديو إلى مسؤول أوكراني من خلال مترجم، ويقول في تعليقات مترجمة إنه لم يكن يعلم أنه سيقاتل ضد أوكرانيا، وأن قادته "أخبروه أنه مجرد تدريب".