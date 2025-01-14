ألمانيا تطلق سراح ليبي مشتبه بتخطيطه لهجوم على السفارة الإسرائيلية

المشتبه به الليبي كان قد تقدم بطلب لجوء في ألمانيا، لكن طلبه رفض قبل أكثر من عام، ومع ذلك فقد كان لا يزال مقيما في هذا البلد، حين ألقي القبض عليه.

أعلنت النيابة العامة الفدرالية الألمانية أنها أطلقت، مساء الإثنين، سراح رجل ليبي كان قد أوقف في تشرين الأول/أكتوبر 2024، للاشتباه بتخطيطه لشن هجوم ضد السفارة الإسرائيلية في برلين.

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وقال متحدّث باسم مكتب المدعي العام الفدرالي إن "مكتب المدعي العام الفدرالي أمر الخميس الفائت بالإفراج عن المشتبه به، لأنه في الوضع الحالي للتحقيق، لا يمكن الإبقاء على الشبهات الخطرة" التي أوقف على أساسها، مؤكدا بذلك معلومة نشرتها مجلة "در شبيغل" الأسبوعية.

وأضاف في رسالة تلقتها وكالة فرانس برس عبر البريد الإلكتروني أن "التحقيق مستمر" في هذه القضية.

وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر، أحدث إعلان النيابة العامة عن توقيف الليبي عمر أ.، المشتبه بارتباطه بتنظيم الدولة "داعش"، ضجة في ألمانيا.

وكانت ألمانيا يومها، ولا تزال، في حالة صدمة خاصة بعدما شهدت هجمات دموية شنها أجانب.

والمشتبه به الليبي كان قد تقدم بطلب لجوء في ألمانيا، لكن طلبه رفض قبل أكثر من عام، ومع ذلك فقد كان لا يزال مقيما في هذا البلد، حين ألقي القبض عليه.

وتشكل مكافحة الهجرة غير الشرعية في ألمانيا أولوية لحكومة المستشار أولاف شولتس.

وكانت السلطات ألقت القبض على المشتبه به الليبي في منزله ببلدة بيرناو القريبة من برلين، وذلك خلال عملية كبيرة نفذتها الشرطة، وشاركت فيها وحدات خاصة.