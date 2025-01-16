عون يعقد مباحثات مع المنسقة الأممية في لبنان واستئناف الاستشارات النيابية لتشكيل حكومة

أفادت الرئاسة اللبنانية، عبر منصة "إكس"، بأن عون "استقبل اليوم بلاسخارت حيث عقد مباحثات معها"، دون تقديم أية تفاصيل بشأن ما جرى بحثه خلال اللقاء.

عقد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم الخميس، مباحثات مع منسقة الأمم المتحدة في بلاده، جينين هينيس بلاسخارت.

وأفادت الرئاسة اللبنانية، عبر منصة "إكس"، بأن عون "استقبل اليوم بلاسخارت حيث عقد مباحثات معها"، دون تقديم أية تفاصيل بشأن ما جرى بحثه خلال اللقاء.

والخميس الماضي، رحبت بلاسخارت في بيان، بانتخاب عون رئيسا، واصفة ذلك بأنه "خطوة أولى طال انتظارها لتجاوز الفراغ السياسي والمؤسساتي في لبنان، بما يوفر للشعب اللبناني مؤسسات حكومية فعالة تلبي تطلّعاتهم".

وشددت على ضرورة "تشكيل حكومة دون أي تأخير، إذ إن المهام الملقاة على عاتق الدولة اللبنانية ضخمة للغاية، ولا تحتمل المزيد من إضاعة الوقت".

وأضافت أنه "حان الوقت لكل صانع قرار أن يضع مصلحة لبنان في المقام الأول، فوق كافة الاعتبارات الشخصية أو السياسية".

وبعد شغور دام أكثر من عامين جراء خلافات سياسية، انتخب البرلمان اللبناني، في 9 كانون الثاني/ يناير الجاري، عون رئيسا للبلاد.

وقبل انتخابه رئيسا، كان عون قائدا للجيش منذ 2017، وأصبح خامس قائد جيش في تاريخ لبنان يصل إلى رئاسة الجمهورية والرابع تواليا، والرئيس الـ14 للبلاد على العموم.

نواف سلام يستأنف الاستشارات النيابية الخاصة بتشكيل حكومته

وفي سياق ذي صلة، استأنف رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام، اليوم الخميس، الاستشارات النيابية الخاصة بتشكيل حكومته الجديدة.

وعقد سلام، أمس الأربعاء،استشارات نيابية مع الكتل البرلمانية، حيث استقبل ممثلين عن 13 كتلة، تمثل 73 نائبا من إجمالي 128.

بينما قاطع الاستشارات نواب الثنائي الشيعي، الممثلين بكتلتي "الوفاء للمقاومة" (15 نائبا) التابعة لـ"حزب الله"، و"التنمية والتحرير" (15 نائبا) التابعة لـ"حركة أمل" والمتحالفة مع الحزب.

واليوم، خصص سلام، الاستشارات للنواب المستقلين وعددهم 25 نائبا، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية؛ إذ التقى في جولة استشارات صباحية كلّا من: جميل السيد، وجان طالوزيان، وأسامة سعد، وعبد الرحمن البزري، وجهاد الصمد، وميشيل ضاهر، وغسان السكاف، وشربل مسعد، وعبد الكريم كبارة.

وذلك قبل أن يباشر لقاءات أخرى في جولة مسائية أخيرة شملت حتى الآن كلا من: بولا يعقوبيان، وإبراهيم منيمنة، وسينتيا زرازير، وملحم خلف.