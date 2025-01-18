اغتيال قاضيين أمام المحكمة العليا في طهران

المسلح انتحر بعد تنفيذ هجومه عبر إطلاق النار على نفسه، دون معرفة هويته على الفور.

قتل قاضيان وأصيب ثالث، السبت، جراء هجوم مسلح أمام المحكمة العليا الإيرانية بالعاصمة طهران.

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وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، أن مسلحًا نفذ هجومًا استهدف قضاة أمام المحكمة العليا.

وأكدت مقتل القاضيين حجة الإسلام مقيسه، وحجة الإسلام رازيني، وإصابة قاض ثالث وحارسه الشخصي في الهجوم المسلح.

وقالت إن المسلح "انتحر بعد تنفيذ هجومه عبر إطلاق النار على نفسه"، دون معرفة هويته على الفور.

ولم تتبن بعد أي جهة عملية الاغتيال، كذلك لم يصدر تصريح رسمي فوري تعليقًا على الهجوم المسلح.

( يتبع..)