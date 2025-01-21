"إير فرانس" تستأنف رحلاتها إلى تل أبيب في 25 يناير

أشارت "إير فرانس" إلى أنها "تبذل كل ما في وسعها لاستئناف رحلاتها بين باريس شارل ديغول وبيروت"، مضيفة أنها تدرس استئناف هذه الخدمة "في الأسابيع المقبلة".

أعلنت شركة "إير فرانس" الثلاثاء أنها ستستأنف رحلاتها الجوية إلى تل أبيب اعتبارا من السبت المقبل بعد إبرام وقف إطلاق النار بين تل أبيب وحركة حماس.

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وكانت "إير فرانس" بين خطوط طيران دولية أخرى قد علقت رحلاتها إلى تل أبيب في أيلول/سبتمبر خوفا من العنف المتنامي في المنطقة، إلا أن عددا من هذه الشركات استأنف رحلاته بعد وقف إطلاق لنار الأخير الذي دخل حيز التنفيذ في قطاع غزة الأحد.

وأشارت "إير فرانس" إلى أنها "تبذل كل ما في وسعها لاستئناف رحلاتها بين باريس شارل ديغول وبيروت"، مضيفة أنها تدرس استئناف هذه الخدمة "في الأسابيع المقبلة".

وكانت الشركة قد أوقفت رحلاتها إلى بيروت بعد تفجيرات أجهزة حزب الله في جميع أنحاء لبنان في 17 أيلول/ سبتمبر.

وأضافت أن "هذا الاستئناف ومواصلة العمليات سيظلان خاضعين لتقييم منتظم للوضع على الأرض".

كما ستستأنف شركة "ترانسافيا"، الشركة منخفضة التكلفة التابعة للمجموعة الفرنسية الهولندية "إير فرانس-كيه إل إم"، رحلاتها بين باريس-أورلي وتل أبيب في 28 كانون الثاني/ يناير بثلاث رحلات أسبوعيا في البداية، على أن تزداد إلى ما يصل إلى سبع رحلات أسبوعية في نهاية المطاف.

وتعهدت الشركة أيضا بأن "تبذل كل ما في وسعها لاستئناف رحلاتها بين باريس-أورلي وبيروت في أقرب وقت ممكن".