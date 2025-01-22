تركيا تعلن فقدان 3 من مواطنيها أثناء عبورهم إلى إسرائيل

قالت الخارجية التركية "نواصل اتصالاتنا مع الجهات المعنية بشأن مصير مواطنينا الثلاثة، الذين انقطعت بهم السبل أثناء محاولتهم العبور من لبنان إلى إسرائيل بطريقة غير قانونية".

من الحدود بين لبنان وإسرائيل (Gettyimages)

أعلنت تركيا اليوم، الأربعاء، أنها تواصل اتصالاتها مع الجهات المعنية بشأن مصير 3 مواطنين أتراك فقد الاتصال بهم أثناء محاولتهم العبور بطرق غير قانونية من لبنان إلى إسرائيل.

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جاء ذلك في منشور على حساب وزارة الخارجية التركية في منصة "إكس".

وقالت الخارجية التركية "نواصل اتصالاتنا مع الجهات المعنية بشأن مصير مواطنينا الثلاثة، الذين انقطعت بهم السبل أثناء محاولتهم العبور من لبنان إلى إسرائيل بطريقة غير قانونية".

وأضافت "يتم متابعة القضية عن كثب وإبلاغ عائلاتهم بشكل منتظم بشأن أي مستجد".