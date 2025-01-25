أذربيجان تستدعي دبلوماسيا إيرانيا للمرة الثانية بأقل من شهر

استدعت الخارجية الأذربيجانية للمرة الثانية خلال 25 يوما، السبت، القائم بأعمال سفارة إيران سيد جعفر مريان، على خلفية تصريحات مسيئة للبلاد ورئيسها إلهام علييف.

وذكرت الخارجية، في بيان، أنها نقلت إلى مريان اعتراض باكو على حملة تشويه تقودها مؤسسات إعلامية مقربة من الحكومة الإيرانية ضد أذربيجان ورئيسها علييف.

وأشارت إلى إطلاق حملة دعم لـ"حسن عاملي" ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في أردبيل، بعد استخدامه عبارات مسيئة ضد أذربيجان ورئيسها علييف، مطلع 2025، بدلا من اعتذار عاملي عن إساءته.

وأعربت الخارجية الأذربيجانية عن رفضها استخدام رجال دين إيرانيين بمن فيهم إمام محافظة قزوين (لم تذكر اسمه) عبارات معادية لأذربيجان.

وأكدت للقائم بأعمال سفارة إيران في باكو أن مثل هذه التصرفات تهدف إلى الإضرار بالعلاقات بين البلدين، وضرورة منعها.

بدوره، أعرب مريان عن أسفه للأحداث الأخيرة، وأنه سينقل الأمر إلى الجهات المعنية في بلاده، وفق بيان الخارجية الأذربيجانية.

وهذه المرة الثانية التي تستدعي فيها باكو القائم بأعمال سفارة إيران في باكو سيد جعفر مريان، على خلفية الإساءة لأذربيجان وللرئيس علييف.

ففي الأول من كانون الثاني/ يناير الحالي، استدعت باكو مريان إلى وزارة الخارجية، على خلفية تصريحات مسيئة لأذربيجان ورئيسها إلهام علييف، أدلى بها ممثل المرشد الأعلى الإيراني بمحافظة أردبيل، حسن عاملي.