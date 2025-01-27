الاتحاد الأوروبي يقرر إعادة نشر بعثة المراقبة في معبر رفح

اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على استئناف مهمة المراقبة الأوروبية عند معبر رفح بين غزة ومصر، بهدف دعم وقف إطلاق النار وإجلاء الجرحى لتلقي العلاج، في خطوة تواكب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة تشغيل المعبر تدريجيًا في إطاره.

اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على استئناف مهمة المراقبة في معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، وفق ما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية، كايا كالاس.

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وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن "الجميع يتفق على أن بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح (EUBAM Rafah) يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في دعم وقف إطلاق النار".

وأضافت كالاس أنه "اليوم، وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على إعادة نشر البعثة عند معبر رفح بين غزة ومصر، مما سيسمح لعدد من المصابين بمغادرة غزة وتلقي الرعاية الطبية".

Everyone agrees that EUBAM Rafah can play a decisive role in supporting the ceasefire.



Today, EU Foreign Ministers agreed to redeploy it to the Rafah Crossing Point between Gaza and Egypt.



This will allow a number of injured individuals to leave Gaza and receive medical care. — Kaja Kallas (@kajakallas) January 27, 2025

وفي وقت سابق اليوم، قال القيادي في حركة حماس، باسم نعيم، في تصريحات لـ"التلفزيون العربي"، إن معبر رفح سيفتح للسفر خارج القطاع والعودة إليه بعد الإفراج عن آخر المجندات الإسرائيليات المحتجزات في قطاع غزة، يوم السبت المقبل.

وينص الاتفاق على تشغيل معبر رفح مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ لإدخال المساعدات الإنسانية على أن يتم إعادة تشغيل المعبر بشكل تدريجي، فور إطلاق سراح جميع النساء المدنيات، السماح في نقل المدنيين والجرحى.

كما ينص الاتفاق على أن تعمل إسرائيل على تجهيز المعبر فور توقيع الاتفاق، وأن تعيد القوات الإسرائيلية انتشارها حول الجانب الفلسطيني من المعبر وفقا للخرائط المتفق عليها بين الطرفين، في حين سيسمح بعبور 50 عسكريًا جريحًا يوميًا برفقة 3 أفراد، بموافقة إسرائيل ومصر.

وينص الاتفاق على أن يتم تشغيل المعبر استنادا إلى مشاورات آب/ أغسطس 2024 التي تم التوصل إليها في القاهرة بناء على محادثات مصرية إسرائيلية أميركية، على أن يسمح لجميع المدنيين المرضى والجرحى بالعبور، وفقًا للبند 12 من اتفاق 27 أيار/ مايو 2024.