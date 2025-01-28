المرشد الإيرانيّ الأعلى: غزة "ركّعت" إسرائيل

بالإضافة إلى حديث المرشد الإيراني عن "تركيع" إسرائيل، انتقد الناطق باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الثلاثاء كذلك، مقترح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نقل فلسطينيين من غزة إلى بلدان مثل الأردن ومصر.

عدّ المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، أن غزة "ركّعت" إسرائيل، في إشارة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وقال خامنئي خلال اجتماع بمسؤولين في طهران، إن "غزة الصغيرة والمقيّدة ركّعت النظام الصهيوني المدجّج بالأسلحة والمدعوم بالكامل من أميركا".

وقبل نحو 10 أيّام، دخل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى حيّز التنفيذ بعد جهود حثيثة لإبرامه بين حركة حماس وإسرائيل.

وانتقد الناطق باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الثلاثاء كذلك، مقترح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نقل فلسطينيين من غزة إلى بلدان مثل الأردن ومصر.

وكتب بقائي في منشور عبر "إكس"، أن "القمع السياسي والتلاعب الديموغرافي لن يقدرا على إجبار الفلسطينيين على الهجرة"، مشيرا إلى أن غزة هي "موطن (الفلسطينيين) وهم قد دفعوا ثمنا غاليا للبقاء فيها".

واستشهد في الحرب الإسرائيلية في غزة، ما لا يقلّ عن 47317 شخصا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في القطاع.