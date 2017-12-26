حماة: إسقاط طائرة عسكرية للنظام السوري ومقتل قائدها

أعلن فصيل بالجيش السوري الحر، مساء اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة حربية تابعة لقوات النظام في الريف الشرقي لمحافظة حماة وسط سورية.

وأكدت وكالة أنباء النظام السوري الرسمية (سانا)، مساء اليوم، سقوط طائرة حربية تابعة للنظام على يد مقاتلي المعارضة في ريف حماة ومقتل قائدها.

ونقلت "الأناضول" عن المتحدث باسم "جيش إدلب الحر"، مصطفى الحسين، قوله إن الطائرة من طراز L39، وتم إسقاطها بمضادات أرضية في ريف حماة الشرقي بالقرب من بلدتي "أبو دالي" و"أم قريتين".

وأوضح الحسين أن طائرات النظام تشن هجمات عنيفة على المنطقة منذ أيام ما أسفر عن وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى، بحسب "الأناضول".

وفي تغريدة نشرتها (سانا) على حسابها عبر "تويتر"، مساء اليوم، قالت إن مصدرًا عسكريًا، لم تسمه أو تبين منصبه، أكّد لها سقوط الطائرة ومقتل قائدها في ريف حماة الشمالي.

وتشهد المحافظة ضربات جوية مكثفة للقوات المسلحة الروسية وطائرات النظام السوري. وقال عمال إنقاذ وشهود عيان إن عشرات المدنيين لقوا حتفهم خلال الأسابيع الأخيرة في قصف على بلدات بعيدة عن خطوط المواجهة.