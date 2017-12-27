إجلاء مئات المرضى من الغوطة حاصرهم النظام السوري

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوري’ في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء، إنه تم البدء في عمليات إجلاء طبي من جيب خاضع للمعارضة السورية المسلحة في الغوطة الشرقية.

وتحاصر قوات موالية لرئيس النظام السوري بشار الأسد، قرابة 400 ألف شخص في الغوطة الشرقية، وناشدت الأمم المتحدة حكومة دمشق السماح بإجلاء نحو 500 مريض بينهم أطفال مصابون بالسرطان.

وقالت الجمعية الطبية السورية الأميركية إنه تم نقل أربعة مرضى إلى مستشفيات في دمشق، وهم بمثابة الدفعة الأولى من 29 حالة حرجة جرت الموافقة على إجلائها للعلاج على أن يتم إجلاء الباقين خلال الأيام القادمة.

وقال مدير الجمعية الطبية السورية الأميركية محمد قطوب، في تغريدة على تويتر إنه تمت الموافقة على إجلاء خمسة أشخاص كدفعة أولى في إطار اتفاق لتبادل المحتجزين بين الحكومة السورية وجماعة جيش الإسلام المسلحة. ولم يتضح لماذا لم يغادر سوى أربعة فقط من الخمسة.

وقال الهلال الأحمر العربي السوري، إن عمليات الإجلاء جاءت بعد” مفاوضات طويلة“. ورفضت متحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إعطاء مزيد من التفاصيل بسبب حساسية العملية.

كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قال يوم الأحد إن تركيا تعمل مع روسيا، الحليف الوحيد للأسد، بشأن عملية الإجلاء.

وفي الأسبوع الماضي قال مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سورية يان إيجلاند، إن 494 شخصا على قائمة أولويات الإجلاء الطبي.

وقال” هذا العدد يتراجع ليس لأننا نجلي الأشخاص بل لأنهم يموتون. نحاول الآن كل أسبوع ومنذ أشهر كثيرة إجراء عمليات إجلاء طبي ودخول مواد غذائية وإمدادات أخرى“.

وتنتظر الأمم المتحدة منذ أشهر أن تقدم السلطات السورية ”خطابات تسهيل“ للسماح بالقيام بعملية إغاثة.