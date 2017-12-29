سورية: المعارضة المسلحة تنسحب من آخر سيطرة لها غربي دمشق

نقلت الحافلات التي تقل مقاتلي المعارضة المسلحة السورية في منطقة بيت جن بالجنوب السوري (40 كلم عن دمشق) إلى وجهتين، بموجب اتفاق وقعته الفصائل العسكرية مع النظام السوري، أول أمس الأربعاء.

وأفادت وسائل إعلامية للمعارضة السورية، اليوم الجمعة، بأن الحافلات التي تقل مقاتلي بيت جن (عشر حافلات) بدأت ظهر الجمعة بالتحرك باتجاه محافظة إدلب، ووصلت قرية حينه في جبل الشيخ، على أن تسير إلى خان الشيح لتستلم الأوتوستراد إلى الشمال السوري.

وأوضحت، بحسب "عنب بلدي"، أن قافلة بيت جن ستنقسم إلى قسمين الأول يضم مقاتلي "هيئة تحرير الشام" ومن يرغب من مقاتلي جبل الشيخ باتجاه إدلب، بينما يتألف القسم الثاني من مقاتلين من أبناء درعا والقنيطرة ومن يرغب من مقاتلي جبل الشيخ باتجاه درعا.

وكانت "هيئة تحرير الشام" قد انسحبت، عصر الأربعاء، من منطقة مغر المير شرقي مزرعة بيت جن، بعد موافقة معظم الفصائل على الانتقال إلى الشمال السوري.

ووصلت في حينها، عدة باصات إلى بلدة سعسع جنوب غربي دمشق لنقل المقاتلين، بعد منح النظام مهلة 24 ساعة، أمام المقاتلين للقبول بالخروج إلى إدلب فقط، رغم أن بعضهم ينحدر من درعا وطلب التوجه إليها.

ورجحت المصادر أن يكون عدد المقاتلين الخارجين من المنطقة حوالي 300 مقاتل بينهم 120 مقاتلًا إلى إدلب والباقون إلى درعا.

وتصل بيت جن ريف دمشق الغربي وريف القنيطرة الشمالي، وتأتي أهميتها الرئيسية من أنها آخر النقاط القريبة بيد فصائل المعارضة من لبنان، وآخر سيطرة لها غربي دمشق.

يشار إلى أن قوات النظام المدعومة من الطيران الروسي و"حزب الله" وميليشيات إيرانية، كثفت هجماتها ضد المعارضة المسلحة في منطقة سفوح جبل الشيخ، وأمهلت مقاتلي المعارضة 72 ساعة للاستسلام ومغادرة المقاتلين إلى إدلب" و "الذين يختارون البقاء، يتوجب عليهم التوصل إلى تسوية".