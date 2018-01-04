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تدمير 7 طائرات روسية بقصف على قاعدة حميميم بسورية

تاريخ النشر: 04/01/2018 - 09:06

تدمير 7 طائرات روسية بقصف على قاعدة حميميم بسورية
(أ.ف.ب.) أرشيف
عرب ٤٨ /رويترز
تحرير : محمد وتد

ذكرت صحيفة كومرسانت اليومية الروسية نقلا عن مصدرين، مساء يوم الأربعاء، أن سبع طائرات روسية على الأقل، دمرت عندما أطلق مسلحون من المعارضة قذائف على قاعدة حميميم الجوية السورية في 31 كانون الأول/. ديسمبر

وقال التقرير إنه في أكبر خسارة تتكبدها روسيا في العتاد العسكري منذ أن بدأت حملة الضربات الجوية في خريف العام 2015، أصيب أيضا أكثر من عشرة عسكريين في الهجوم الذي نفذه مسلحون.

وقالت الصحيفة على موقعها الإلكتروني نقلا عن مصدرين” دبلوماسيين-عسكريين“، إن القصف دمر ما لا يقل عن أربع قاذفات من الطراز سوخوي-24 ومقاتلتين من الطراز سوخوي-35 إس وطائرة نقل من الطراز أنتونوف-72 فضلا عن مستودع ذخيرة.

وأضافت كومرسانت أن وزارة الدفاع الروسية لم تعلق على التقرير. ولم تتمكن رويترز من الاتصال بالوزارة.

وفي وقت، قالت الوزارة إن طائرة هليكوبتر من الطراز مي-24 سقطت في سورية، يوم 31 ر كانون الأول بسبب عطل فني وإن طياريها قتلا.

وبدأت روسيا في الشهر الماضي تأسيس وجود دائم في قاعدة حميميم وقاعدة بحرية في طرطوس، برغم أن الرئيس فلاديمير بوتين، أمر بخفض” كبير“ في عدد القوات في سورية بعدما أعلن أن مهمتهم اكتملت إلى حد بعيد.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#سورية
#طائرات روسية
#تدمير
#قاعدة حميميم
#المعارضة

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