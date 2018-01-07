سورية: عشرات القتلى والجرحى بتفجيرات في إدلب

ارتفعت حصيلة ضحايا 4 تفجيرات ضربت، مساء اليوم الأحد، مدينة إدلب، شمال غربي سورية، الخاضعة لسيطرة المعارضة من 20 إلى 30 قتيلا.

وحسب مصادر محلية، فإن التفجيرات حدثت بشكل متوالي ومتقارب في شارع الثلاثين بالمدينة، مساء اليوم.

وأوضحت المصادر أن التفجيرات أودت بحياة 30 شخصا، بينما أُصيب أكثر من 70 آخرين، نقلوا إلى مستشفيات قريبة. وتعتقد المصادر أن التفجيرات ناجمة عن سيارات مفخخة.

وفي وقت سابق، تحدثت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) عن 20 قتيلا في حصيلة أولية لتفجير وقع في شارع الثلاثين، قبل أن يتضح أن هناك 4 تفجيرات وليس تفجير واحد.

فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن 18 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب عشرات آخرون من بينهم مدنيون في انفجار بمدينة إدلب في شمال غرب سورية. ولم تتبن أي جهة المسؤولية عن التفجيرات حتى الساعة 21:38 (بتوقيت القدس المحتلة).