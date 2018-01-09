غوطة دمشق: مقتل 17 مدنيا في تواصل قصف النظام

قتل 17 مدنيًا في قصف جوي ومدفعي نفذته قوات النظام السوري على مدن وبلدات غوطة دمشق الشرقية المحاصرة منذ سنوات.

وأفادت مصادر في الدفاع المدني أن 8 مدنيين قتلوا في بلدة حمورية و3 مدنيين بمدينة سقبا، ومدني في كل من حرستا وعربين ومديرا، في قصف جوي لطائرات النظام. وأشارت المصادر إلى مقتل 3 مدنيين أيضا في مدينة دوما بقصف مدفعي.

وأكدت المصادر حدوث دمار كبير في المدن المستهدفة وخاصة في مدينة سقبا حيث تم قصفها بصواريخ شديدة التدمير لم يعرف نوعها، ما استدعى تدخل طواقم الدفاع المدني والعمل لساعات طويلة، لانتشال الجثث ورفع الأنقاض.

وكان الدفاع المدني أفاد صباح اليوم على مواقعه على وسائل التواصل الاجتماعي بمقتل 121 مدنيا في الغوطة خلال 12 يومًا الماضية (منذ 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي)، ليرتفع العدد الإجمالي منذ ذلك التاريخ حتى اللحظة إلى 138 شخصا.