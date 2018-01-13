النظام السوري يستهدف دوما بغاز الكلور السام

قصفت قوات النظام السوري، اليوم السبت، مدينة دوما الواقعة في الغوطة الشرقية بصواريخ تحمل غاز الكلور السام، أسفرت عن عشرات الإصابات بالاختناق، كذلك قصفت المدينة جوًا وبحرًا بالصواريخ والبراميل المتفجرة.

وأوضحت منظمة الدفاع المدني السوري، المعروفة أيضا باسم الخوذ البيضاء، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أن الهجوم تم من خلال ثلاثة صواريخ محملة بغاز الكلور.

وقال "مركز الغوطة الإعلامي" إن عددًا من المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، أُصيبوا بحالات اختناق من جراء قصف بصواريخ تحمل غاز الكلور السام، على أطراف مدينة دوما في الغوطة الشرقية في ريف دمشق.

وأضاف المركز أن "رائحة غاز الكلور انتشرت في معظم أحياء مدينة دوما، بعد استهدافها، فجر اليوم، بثمانية صواريخ محملة بالغاز"، مشيرًا إلى أنه "لا توجد حصيلة نهائية للإصابات".

وقالت "تنسيقية مدينة دوما" إن "قوات النظام استهدفت المناطق الملاصقة للطريق الدولي بغاز الكلور، على أطراف مدينتي حرستا ودوما"، مشيرًا إلى وقوع عدد من الإصابات بين المدنيين في مدينة دوما.

وقالت مديرية الصحة في دمشق وريفها، التابعة لوزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، في تصريح، إن "مشفى ريف دمشق التخصصي في الغوطة الشرقية استقبل، صباح اليوم، 6 حالات، طفل وخمس نساء".

وأوضحت أن "الأعراض على المصابين تراوحت بين اضطراب تنفسي بسيط، وزلة تنفسية وهياج بسيط دون تقبض حدقي، بينما كانت أصوات الصدر ضمن الطبيعي، ما عدا سيدة تم تدبير معالجتها لوقت أطول بالإرذاذ والأوكسجين، وجميع الحالات ذهبت للمنازل من دون عراقيل".