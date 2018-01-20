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سورية: الجيش التركي يستهدف وحدات حماية الشعب الكردية

تاريخ النشر: 20/01/2018 - 11:06

سورية: الجيش التركي يستهدف وحدات حماية الشعب الكردية
اثنان من عناصر "قسد" في الرقة - (أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

قال الجيش التركي إنه شن ضربات جديدة، اليوم السبت، على مواقع وحدات حماية الشعب الكردية في شمالي سورية، في حين يبدو هجوم بري وشيكا عبر الحدود.

وأكد الجيش أنه شن الضربات في إطار "الدفاع الشرعي عن النفس" على معسكرات ومخابئ للمقاتلين الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة "إرهابيين"، وذلك ردا على إطلاق نار من مدينة عفرين التي يسيطرون عليها.

وكان قد هدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، قبل أيام، بسحق وحدات حماية الشعب الكردية السورية (العمود الفقري لقوات سورية الديمقراطية "قسد) في عفرين ردا على تزايد نفوذ الأكراد في مناطق واسعة شمالي سورية.

يشار إلى أن من شأن العمل العسكري المباشر في منطقة يسيطر عليها مسلحون أكراد فتح جبهة جديدة في الحرب الدائرة في سورية، وزيادة التوتر بين تركيا والولايات المتحدة، في وقت وصلت فيه العلاقات بين واشنطن وأنقرة إلى نقطة حرجة.

ودعت وزارة الخارجية الأميركية تركيا إلى التركيز على قتال عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وعدم القيام بعمل عسكري في عفرين.

من جهتها قالت وحدات حماية الشعب في بيان إنها مستعدة لمواجهة القوات التركية والجيش السوري الحر الذي وصفت مقاتليه بـ"الإرهابيين"، وإنها ستقضي عليهم في عفرين.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#وحدات حماية الشعب الكردية
#سورية
#الجيش التركي
#رجب طيب إردوغان
#قوات سورية الديمقراطية

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