  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار سورية

أمريكا تطالب تركيا بـ"ضبط النفس" في عمليتها العسكرية بسورية

تاريخ النشر: 21/01/2018 - 19:47

أمريكا تطالب تركيا بـ"ضبط النفس" في عمليتها العسكرية بسورية
عرب ٤٨/ رويترز
تحرير : محمود مجادلة

طالبت الولايات المتحدة الأميركية، حليفتها في منظمة حلف شمال الأطلسي، تركيا، اليوم الأحد، بـ"ضبط النفس" والحد من عمليتها العسكرية في شمال غرب سورية، حيث تشن القوات التركية هجوما على مسلحين أكراد مدعومين من واشنطن تسعى إلى طردهم من المنطقة الحدودية.

قالت الخارجية الأمريكية، إنها "قلقة إزاء أوضاع المدنيين في مناطق شمال غربي سوريا".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر ناورت، في بيان، إن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون تحدث هاتفيا مع نظيريه التركي والروسي يوم السبت ليعبر لهما عن القلق من الوضع.

وقال ناورت إنه بينما تدعم واشنطن المخاوف الأمنية المشروعة التي تنتاب أنقرة، "نحث تركيا على التحلي بضبط النفس وضمان بقاء عملياتها العسكرية محدودة في نطاقها ومدتها والحرص على تجنب حدوث خسائر في صفوف المدنيين".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#تركيا
#غصن الزيتون
#حلف شمال الأطلسي
#الولايات المتحدة الأميركية

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مجلس الأمن يبحث الإثنين الهجوم التركي على عفرين
مجلس الأمن يبحث الإثنين الهجوم التركي على عفرين

2018-01-21

جلسة نادرة للكونغرس الأميركي لإنهاء "الإغلاق الحكومي"
جلسة نادرة للكونغرس الأميركي لإنهاء "الإغلاق الحكومي"

2018-01-21

عام 2017: أكثر من 25 ألف جريمة وقعت في المكسيك
عام 2017: أكثر من 25 ألف جريمة وقعت في المكسيك

2018-01-21

الأكثر قراءة

حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع طفيف في الحرارة

حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع طفيف في الحرارة

2018-01-21
بنس يقول إنه وملك الأردن

بنس يقول إنه وملك الأردن "اتفقا على أنهما مختلفان"

2018-01-21
الرملة: مصرع امرأة دهسا تحت عجلات القطار

الرملة: مصرع امرأة دهسا تحت عجلات القطار

2018-01-21
يركا: إطلاق نار في مطاردة بوليسية أعقبت دهس شرطيين

يركا: إطلاق نار في مطاردة بوليسية أعقبت دهس شرطيين

2018-01-21
إضراب لسائقي الحافلات في

إضراب لسائقي الحافلات في "إيغد" احتجاجا على العنف

2018-01-21