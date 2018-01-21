أمريكا تطالب تركيا بـ"ضبط النفس" في عمليتها العسكرية بسورية

طالبت الولايات المتحدة الأميركية، حليفتها في منظمة حلف شمال الأطلسي، تركيا، اليوم الأحد، بـ"ضبط النفس" والحد من عمليتها العسكرية في شمال غرب سورية، حيث تشن القوات التركية هجوما على مسلحين أكراد مدعومين من واشنطن تسعى إلى طردهم من المنطقة الحدودية.

قالت الخارجية الأمريكية، إنها "قلقة إزاء أوضاع المدنيين في مناطق شمال غربي سوريا".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر ناورت، في بيان، إن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون تحدث هاتفيا مع نظيريه التركي والروسي يوم السبت ليعبر لهما عن القلق من الوضع.

وقال ناورت إنه بينما تدعم واشنطن المخاوف الأمنية المشروعة التي تنتاب أنقرة، "نحث تركيا على التحلي بضبط النفس وضمان بقاء عملياتها العسكرية محدودة في نطاقها ومدتها والحرص على تجنب حدوث خسائر في صفوف المدنيين".