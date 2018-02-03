غارات سورية وروسية على محافظة إدلب

قال المرصد السوري لحقوق الانسان، وكذلك الذراع الإعلامي التابع ل"هيئة تحرير الشام" إن قرية سراقب، شمال غربي سورية، تعرضت لغارات جوية مكثفة.

وذكر المرصد أن الطائرات شنت أكثر من 35 غارة جوية على البلدة، منذ الجمعة الماضية.

وذكرت وكالة أنباء "إباء" التابعة لهيئة تحرير الشام إن طائرات حربية روسية وسورية ومروحيات قصفت قريتي سراقب وتل مرديخ بمحافظة إدلب منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وتقدمت قوات النظام السوري وحلفاؤها إلى إدلب، معقل المعارضة، لتقترب من الطريق السريع الرئيسي الذي يربط أكبر مدينتين في سوريا، دمشق وحلب.

وبحسب الأمم المتحدة فإن أكثر من 270 ألف شخص نزحوا من إدلب بسبب الهجوم الذي تشنه القوات الحكومية منذ 15 كانون الأول/ديسمبر.