  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار سورية

مقتل طيار روسي بإسقاط طائرته بإدلب

تاريخ النشر: 03/02/2018 - 20:41

مقتل طيار روسي بإسقاط طائرته بإدلب
(أ.ب.)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : محمد وتد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إسقاط إحدى طائراتها المقاتلة وهي من طراز سو-25، من قبل مسلحين في محافظة إدلب بمقتل طيار روسي بعد إسقاط طائرته بإدلب

وبث ناشطون سوريون صورا لما قالوا إنه طيار روسي قُتل إثر إسقاط طائرته بريف إدلب الشرقي، وذلك بعدما ذكرت مصادر بالمعارضة السورية المسلحة أن الفصائل قبضت على الطيار بالحادثة نفسها.

وأظهرت الصور جثة طيار على الأرض ويحيط به عناصر من مقاتلي المعارضة، وقالت المصادر إن الطائرة أسقطت فوق بلدة خان السبل قرب مدينة سراقب، وعلى مقربة من طريق سريع تعرض لهجوم جوي مكثف ومحاولات تقدم على الأرض لجيش النظام السوري والمليشيات.

وذكرت مصادر أخرى أن الطائرة من طراز سوخوي 25 كانت تستهدف سراقب قبل أن يسقطها مقاتلو المعارضة بنيران المضادات الأرضية فوق بلدة معصران، حيث قفز الطيار بالمظلة وهبط في البلدة بعد تعرضه لإصابة بالغة، ثم أسره المقاتلون.

وقال قائد عسكري في الجيش السوري الحر لوكالة الأنباء الألمانية إن طائرات روسية حلقت على علو منخفض بحثا عن الطيار.

وفي موسكو، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن إحدى طائراتها الحربية من طراز سوخوي 25 أسقطت في سوريا وقتل الطيار بعد أن قفز منها بالمظلة.سوريا ومقتل قائدها.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#سورية
#إدلب
#روسيا
#طيار
#مقتل
#المعارضة

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مقتل سبعة جنود أتراك شمال سورية
مقتل سبعة جنود أتراك شمال سورية

2018-02-03

وزير الخارجية الألماني يدافع عن القانون البولندي بشأن المحرقة
وزير الخارجية الألماني يدافع عن القانون البولندي بشأن المحرقة

2018-02-03

مقتل 11 جنديا بهجوم انتحاري على قاعدة عسكرية بباكستان
مقتل 11 جنديا بهجوم انتحاري على قاعدة عسكرية بباكستان

2018-02-03

الأكثر قراءة

حالة الطقس: ارتفاع درجات الحرارة بأعلى من المعدل السنوي

حالة الطقس: ارتفاع درجات الحرارة بأعلى من المعدل السنوي

2018-02-03
مرة أخرى الاحتلال يفشل في اعتقال منفذ عملية نابلس

مرة أخرى الاحتلال يفشل في اعتقال منفذ عملية نابلس

2018-02-03
70 عامًا على النكبة: سقوط المالكية (5)

70 عامًا على النكبة: سقوط المالكية (5)

2018-02-03
الاحتلال يقصف موقعين لحماس جنوبي قطاع غزة

الاحتلال يقصف موقعين لحماس جنوبي قطاع غزة

2018-02-03

"هيومن رايتس ووتش" تنتقد "القوة المميتة" ضد النازحين السوريين

2018-02-03