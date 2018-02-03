مقتل طيار روسي بإسقاط طائرته بإدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إسقاط إحدى طائراتها المقاتلة وهي من طراز سو-25، من قبل مسلحين في محافظة إدلب بمقتل طيار روسي بعد إسقاط طائرته بإدلب

وبث ناشطون سوريون صورا لما قالوا إنه طيار روسي قُتل إثر إسقاط طائرته بريف إدلب الشرقي، وذلك بعدما ذكرت مصادر بالمعارضة السورية المسلحة أن الفصائل قبضت على الطيار بالحادثة نفسها.

وأظهرت الصور جثة طيار على الأرض ويحيط به عناصر من مقاتلي المعارضة، وقالت المصادر إن الطائرة أسقطت فوق بلدة خان السبل قرب مدينة سراقب، وعلى مقربة من طريق سريع تعرض لهجوم جوي مكثف ومحاولات تقدم على الأرض لجيش النظام السوري والمليشيات.

وذكرت مصادر أخرى أن الطائرة من طراز سوخوي 25 كانت تستهدف سراقب قبل أن يسقطها مقاتلو المعارضة بنيران المضادات الأرضية فوق بلدة معصران، حيث قفز الطيار بالمظلة وهبط في البلدة بعد تعرضه لإصابة بالغة، ثم أسره المقاتلون.

وقال قائد عسكري في الجيش السوري الحر لوكالة الأنباء الألمانية إن طائرات روسية حلقت على علو منخفض بحثا عن الطيار.

وفي موسكو، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن إحدى طائراتها الحربية من طراز سوخوي 25 أسقطت في سوريا وقتل الطيار بعد أن قفز منها بالمظلة.سوريا ومقتل قائدها.