  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار سورية

إدلب: مقتل 8 مدنيين جراء غارات جوية روسية

تاريخ النشر: 04/02/2018 - 22:57

إدلب: مقتل 8 مدنيين جراء غارات جوية روسية
محافظة إدلب، أرشيفية (أ ف ب)
عرب ٤٨/ الأناضول
تحرير : محمود مجادلة

قُتل 8 مدنيين وأصيب ما لا يقل عن 40 آخرين، جراء غارات جوية شنتها مقاتلات روسية مساء اليوم الأحد، على محافظة إدلب شمال غربي سورية، بحسب مصادر محلية.

وقال مدير الدفاع المدني في إدلب (الخوذ البيضاء)، مصطفى حاج يوسف، إن الهجمات الجوية على إدلب ازدادت في المرحلة الأخيرة، رغم أن المحافظة مشمولة باتفاق "خفض التوتر".

وأشار يوسف إلى تعرض كل من البلدات سراقب وكفرنبل وخان شيخون وكفرنبل ومعرة النعمان، والقرى تل مرديخ والغدفة والتح ومعصران في إدلب، لهجمات جوية مكثّفة مساء اليوم.

وأضاف: "قُتل 8 مدنيين وأصيب 40 على الأقل، جراء هجمات جوية شنّتها مقاتلات روسية مساء اليوم على بلدة كفرنبل وقرية معصران".

ولفت يوسف إلى استمرار أعمال البحث والانقاذ في المنطقة، وسط قلق من تزايد عدد القتلى.

وصعدت روسيا هجماتها في إدلب خلال الأشهر الأخيرة لدعم حملة لقوات النظام والميليشيات الأجنبية المتحالفة معه للتوغل في المحافظة الواقعة تحت سيطرة المعارضة.

وتشكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي إحدى مناطق "خفض التوتر" التي تم الاتفاق عليها في محادثات العاصمة الكازخية أستانة، العام الماضي، بضمانة كل من تركيا وروسيا وإيران.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#إدلب
#خان شيخون
#سراقب
#كفرنبل
#معرة النعمان
#تل مرديخ
#الغدفة
#غارات روسية

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مدريد تدعو كاتالونيا لتسمية مرشح "يحترم القانون"
مدريد تدعو كاتالونيا لتسمية مرشح "يحترم القانون"

2018-02-04

"نيويورك تايمز" تؤكد وإسرائيل تلمح ومصر تنفي: غارات إسرائيلية بسيناء؟
"نيويورك تايمز" تؤكد وإسرائيل تلمح ومصر تنفي: غارات إسرائيلية بسيناء؟

2018-02-04

تخوفات من إقالة المسؤولين عن التحقيق بشأن "التدخل الروسي"
تخوفات من إقالة المسؤولين عن التحقيق بشأن "التدخل الروسي"

2018-02-04

الأكثر قراءة

الناصرة: سطو مسلح على تاجر سجائر

الناصرة: سطو مسلح على تاجر سجائر

2018-02-04
أحد أفراد العائلة الحاكمة بالبحرين بتل أبيب ويُستقبل بالكنيست

أحد أفراد العائلة الحاكمة بالبحرين بتل أبيب ويُستقبل بالكنيست

2018-02-04
حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة

حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة

2018-02-04
نتنياهو يدعو

نتنياهو يدعو "للتهدئة" ووزراؤه يقرعون طبول الحرب على لبنان

2018-02-04
حيفا: تحذير من أي مساس بمقبرة القسام أو أي وقف ديني

حيفا: تحذير من أي مساس بمقبرة القسام أو أي وقف ديني

2018-02-04