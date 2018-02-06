ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات على الغوطة الشرقية إلى 35

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن حصيلة القتلى جراء الغارات الكثيفة التي شنتها قوات النظام السوري على مناطق عدة في الغوطة الشرقية قرب دمشق قد ارتفعت إلى 35 مدنيا.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "ارتفعت حصيلة القتلى جراء استمرار الغارات الكثيفة، التي طال آخرها مدينة دوما متسببة بمقتل تسعة مدنيين على الأقل، تزامناً مع وفاة جرحى متأثرين بإصاباتهم".

وتسببت غارات جديدة بمقتل تسعة مدنيين في مدينة دوما، أبرز مدن الغوطة الشرقية ومعقل فصيل "جيش الإسلام" الأكثر نفوذا في المنطقة.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للقتلى، وفق عبد الرحمن، "35 مدنيا، بينهم ثلاثة أطفال".

وكانت حصيلة سابقة للمرصد أفادت عن مقتل 16 مدنيا، ثم ارتفعت إلى 33.

وأسفر القصف الجوي أيضاً عن إصابة أكثر من 160 آخرين بجروح، بحسب المرصد، الذي رجح ارتفاع حصيلة القتلى نتيجة الاصابات الحرجى ووجود أشخاص تحت الأنقاض.

وتتعرض مناطق عدة في الغوطة الشرقية المحاصرة من قوات النظام بشكل محكم منذ العام 2013 لقصف جوي ومدفعي شبه يومي، تسبب الإثنين بمقتل 31 مدنيا على الأقل.

وكثفت الفصائل المقاتلة بدورها قصفها لأحياء في العاصمة بالقذائف في الأسبوعين الأخيرين.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نقلاً عن مصدر في شرطة دمشق أن ثلاثة مدنيين قد قتلوا، وأصيب ثمانية أشخاص آخرين "في اعتداء المجموعات المسلحة بالقذائف على حي باب توما" في شرق العاصمة.

وتأتي الغارات بعد ساعات من دعوة الأمم المتحدة إلى "وقف فوري" للأعمال القتالية لمدة شهر، على الأقل، في كافة أنحاء سورية، بما يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية، محذرة من العواقب الوخيمة الناجمة عن استمرار الأزمة الإنسانية في البلاد.

وحذرت منظمات الأمم المتحدة في بيان مشترك صادر من دمشق، اليوم الثلاثاء، من ازدياد من تداعيات القتال على حياة المدنيين، مؤكدة "الحاجة الملحة للمساعدات المنقذة للحياة" في الغوطة الشرقية التي لم تصلها أي مساعدات إنسانية منذ أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر.

وتشهد سوريا نزاعا داميا تسبب منذ اندلاعه في العام 2011 بمقتل أكثر من 340 ألف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية، ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سورية وخارجها.