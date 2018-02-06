الأمم المتحدة تحقق بهجمات بالكلور في سورية مؤخرا

قال محقق من الأمم المتحدة إن فريقه يحقق في تقارير تفيد بأن قنابل تحتوى على غاز الكلور استخدمت في واقعتين مؤخرا في سورية.

وقال رئيس لجنة التحقيق في سورية، باولو بينهيرو، إن اللجنة تلقت تقارير متعددة، وهي تقوم بالتحقيق فيها حاليا، بشأن هجمات في بلدة سراقب في محافظة إدلب، ودوما في منطقة الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق.

وأعرب بينهيرو في بيان له عن قلقه العميق إزاء تصاعد العنف في إدلب والغوطة الشرقية مما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص، وقصف ما لا يقل عن ثلاثة مستشفيات في الأيام القليلة الماضية.

وقال بينهيرو: "هذه التقارير مثيرة للقلق للغاية، وتسخر مما يسمى بمناطق خفض التصعيد".

ووصف الحصار الذي تفرضه الحكومة على الغوطة الشرقية والقصف العشوائي بأنه "جرائم دولية".