  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار سورية

الأمم المتحدة تحقق بهجمات بالكلور في سورية مؤخرا

تاريخ النشر: 06/02/2018 - 15:28

الأمم المتحدة تحقق بهجمات بالكلور في سورية مؤخرا
(أ ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

قال محقق من الأمم المتحدة إن فريقه يحقق في تقارير تفيد بأن قنابل تحتوى على غاز الكلور استخدمت في واقعتين مؤخرا في سورية.

وقال رئيس لجنة التحقيق في سورية، باولو بينهيرو، إن اللجنة تلقت تقارير متعددة، وهي تقوم بالتحقيق فيها حاليا، بشأن هجمات في بلدة سراقب في محافظة إدلب، ودوما في منطقة الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق.

وأعرب بينهيرو في بيان له عن قلقه العميق إزاء تصاعد العنف في إدلب والغوطة الشرقية مما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص، وقصف ما لا يقل عن ثلاثة مستشفيات في الأيام القليلة الماضية.

وقال بينهيرو: "هذه التقارير مثيرة للقلق للغاية، وتسخر مما يسمى بمناطق خفض التصعيد".

ووصف الحصار الذي تفرضه الحكومة على الغوطة الشرقية والقصف العشوائي بأنه "جرائم دولية".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الأمم المتحدة
#سورية
#غاز الكلور
#سراقب
#دوما

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ضوء أخضر لمشروع أنبوب نفط من البصرة إلى العقبة
ضوء أخضر لمشروع أنبوب نفط من البصرة إلى العقبة

2018-02-06

العام الفائت: انخفاض في الطلب العالمي على الذهب بنسبة 7%
العام الفائت: انخفاض في الطلب العالمي على الذهب بنسبة 7%

2018-02-06

ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات على الغوطة الشرقية إلى 35
ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات على الغوطة الشرقية إلى 35

2018-02-06

الأكثر قراءة

منفذها نجح في الفرار: مقتل مستوطن في عملية طعن

منفذها نجح في الفرار: مقتل مستوطن في عملية طعن

2018-02-05
والدة أحمد جرار: فوجئنا بأنّه مطلوب!

والدة أحمد جرار: فوجئنا بأنّه مطلوب!

2018-02-05
تقديرات إسرائيلية: زلزال سيشرد مليونًا ويوقع آلاف الضحايا بالبلاد

تقديرات إسرائيلية: زلزال سيشرد مليونًا ويوقع آلاف الضحايا بالبلاد

2018-02-05
أجهزة الأمن تدعي أن منفذ عملية الطعن من مدينة يافا

أجهزة الأمن تدعي أن منفذ عملية الطعن من مدينة يافا

2018-02-05
الخارجية الإسرائيلية: وفد إعلامي عربي يزور إسرائيل

الخارجية الإسرائيلية: وفد إعلامي عربي يزور إسرائيل

2018-02-05