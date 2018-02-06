سورية: مقتل 16 مدنيا في غارات على الغوطة الشرقية

قتل 16 مدنيا، على الأقل، اليوم الثلاثاء، في غارات لقوات النظام استهدفت مناطق عدة في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة "فرانس برس" عن مقتل "16 مدنيا بينهم طفلان وإصابة العشرات بجروح جراء قصف جوي مكثف لقوات النظام استهدف بلدات ومدنا عدة في الغوطة الشرقية أبرزها عربين".

ورجح المرصد "ارتفاع حصيلة القتلى لوجود أشخاص تحت الأنقاض وجرحى في حالات حرجة".

وتتعرض مناطق عدة في الغوطة الشرقية المحاصرة من قوات النظام بشكل محكم منذ العام 2013 لقصف جوي ومدفعي شبه يومي، تسبب الإثنين بمقتل 31 مدنيا على الأقل.

وتأتي هذه الغارات بعد ساعات من دعوة الأمم المتحدة إلى "وقف فوري" للأعمال القتالية لمدة شهر، على الأقل، في كافة أنحاء سورية بما يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية، محذرة من العواقب الوخيمة الناجمة عن استمرار الأزمة الإنسانية في البلاد.

وحذرت منظمات الأمم المتحدة في بيان مشترك صادر من دمشق، الثلاثاء، من ازدياد من تداعيات القتال على حياة المدنيين، مؤكدة "الحاجة الملحة للمساعدات المنقذة للحياة" في الغوطة الشرقية التي لم تصلها أي مساعدات إنسانية منذ أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر.