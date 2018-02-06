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سورية: مقتل 3 من عناصر الخوذ البيضاء في غارة على إدلب

تاريخ النشر: 06/02/2018 - 12:07

سورية: مقتل 3 من عناصر الخوذ البيضاء في غارة على إدلب
صورة توضيحية من الأرشيف
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

ذكرت منظمة الدفاع المدني السوري، المعروفة باسم "الخوذ البيضاء"، أن ثلاثة أشخاص، على الأقل، قتلوا في غارات جوية جديدة على محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد يوم على شن القوات الروسية والسورية لغارات واسعة النطاق تستهدف مناطق المعارضة هناك.

وقالت المنظمة إن الغارات الجوية التي شنت اليوم استهدفت قرية ترملا في إدلب، المحافظة التي تشكل أكبر معاقل المعارضة بسورية.

وأضافت أن ثلاثة أشخاص قتلوا، بينما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن حصيلة القتلى وصلت إلى خمسة.

وكانت قد أسفرت الغارات الجوية المكثفة، التي بدأت مساء الأحد الماضي واستمرت حتى يوم الإثنين، عن مقتل 28 شخصا خلال 24 ساعة فقط، وتدمير مستشفيين على الأقل بإدلب.

وكان قد تصاعد العنف منذ توجه القوات الحكومية السورية إلى إدلب في كانون أول/ديسمبر من العام الماضي لاستعادة قاعدة جوية رئيسية فقدت السيطرة عليها عام 2015، ما أسفر عن تشريد أكثر من 200 ألف شخص، وفقا للأمم المتحدة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الخوذ البيضاء
#إدلب
#المرصد السوري لحقوق الإنسان
#الأمم المتحدة

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